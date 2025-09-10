Victoria rompió su “maleficio”

El Victoria puso fin a su mal inicio de temporada al derrotar de visita 3-1 al Real España, en el tercer juego de la fecha 8 del torneo Apertura, realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los ceibeños que en sus pasados seis juegos no habían ganado, ni anotado un gol y recibido 14, estrenaron técnico y tuvieron una gran mejoría. La llegada del colombiano Jhon Jairo López ya comenzó a dar frutos porque los “jaibos” fueron otro equipo y le propinaron la tercera derrota seguida en liga de los sampedranos.

López quien llegó en lugar del mexicano David Patiño en el banco de Victoria, no pudo estar en el banco, dirigió desde las gradas y delegó sus funciones a su asistente Ricardo “gato” Canales.

El encuentro inició con un equipo aurinegro volcado al ataque y queriendo sorprender de inicio, Jhow Benavidez con remate fuera del área estuvo cerca de abrir las acciones al minuto 5. Luego Edson Palacios de larga distancia casi vence a Michael Perelló.

Los ceibeño no tardaron en responder y por intermedio de Walter Martínez con disparo cruzado llegaron con peligro al marco de Luis López, posteriormente Avner Portillo disparó y el defensa Devron García evitó el gol.

En el segundo tiempo llegaron los goles, Carlos Bernárdez recién ingresado al juego, aprovechó un falló de Devron García para vencer a López y poner el 1-0.

Cuatro minutos después Bernárdez por la derecha habilitó al mexicano Yair Delgadillo para que solo cerrara y empujara el balón al fondo para el 2-0.

Real España buscó con todo la paridad y rápidamente descontó, Daniel Carter Bodden fusiló frente al marco a Perelló para el 2-1 a los 57’.

Cuando más atacaba el club local, los ceibeño pegaron nuevamente en un veloz contragolpe que definió con disparo potente, Dester Mónico a los 80’.

Al final los ceibeños festejaron en grande el romper la sequía de triunfos y sumar sus tres primeros puntos que lo acercan para salir del sótano de la tabla.

Alineaciones:

Real España (1): Luis López, Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo Moura (Daniel Carter 45’), Nixon Cruz, Jack Baptiste (Anfronint Tatum 83’), Darixon Vuelto (Carlos Palacios 61’), Daniel Aparicio, Edson Palacios (Yeison Moreno 61’) y Jonathan Róchez (Carlos Mejía 61’).

Goles: C. Bodden (57’)

Amonestados: J. Benavidez, J. Baptiste, D. Aparicio (67’)

Expulsados:

Victoria (3): Michael Perelló, Avner Portillo (Stedman Pérez 65’), Pablo Cacho, Wisdom Quayé, Kolton Kelly (Dester Mónico 65’), Ángel Barrios, Fabricio Silva, Segundo Granja (Carlos Bernárdez 45’), Yair Delgadillo (Yunni Dolmo 77’), Allan Banegas y Walter Martínez (Elvin Casildo 82’)

Goles: C. Bernárdez (50’), Y. Delgadillo (54’) y D. Mónico (80’)

Amonestados: A. Barrios (75’) y Y. Dolmo (85’)

Expulsados:

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Morazán

