Lobos y «potros» iguala en Choluteca

Los equipos Lobos UPN y Olancho empataron 1-1 en partido que abrió la jornada 8 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Las acciones se realizaron en el estadio Emilio Williams de Choluteca, y no fueron las esperadas por la escasa cantidad de aficionados que asistieron al cotejo.

Con la igualdad ambos equipos se mantienen entre los primeros cinco lugares de la clasificación, los “potros” con 12 y universitarios con 11.

Las altas temperaturas sin duda que pasaron factura a los protagonistas, que no tuvieron su mejor presentación.

En el primer tiempo los locales fueron los que tuvieron un mejor rendimiento y más opciones de anotar.

A los 36’ Cristian Gutiérrez con remate cruzado hizo volar a Harold Fonseca para evitar el gol, donde no pudo el meta de los olanchanos fue a los 44 minutos, cuando el paraguayo Roberto Moreira y habilitó a Gutiérrez quien frente al marco no falló para el 1-0.

En el complemento Reynaldo Tilguath hizo varias modificaciones que cambiaron la historia del juego y despertaron al equipo.

Los “potros” empataron mediante un penal cobrado por Alexander López al minuto 62.

En los instantes finales ambos equipos tuvieron para llevarse el triunfo, Olancho por medio de Óscar Almendárez, perdonó y UPN con su delantero Geovani Martínez buscó pero Fonseca acertadamente desvió.

Alineaciones:

Lobos (1): Celio Valladares; Félix García, Andrés Dávila, Luis López (Elio López 70’), Geremy Rodas (Júnior Padilla 80’), José Fiallos; German Mejía, Andy Hernández (Pedro Gotay 70), Cristian Gutiérrez (Marcos Morales 60’); Kilmar Peña (Geovanni Martínez 70’) y Roberto Moreira.

Goles: C. Gutiérrez (44’)

Amonestados: F. García

Expulsados:

Olancho FC (1): Harold Fonseca; Óscar Almendárez, Óscar Lasso, Yeer Gutiérrez, Diego Rodríguez (Cristian Cálix 75’); Deyron Martínez, Henry Gómez (Juan Delgado 45’), Alexander López, Yeison Mejía (Marlon Ramírez 45’); Rodrigo de Olivera (Omar Elvir45’) y Carlos Small (Edgar Benítez 80’).

Goles: A. López (62’)

Amonestados: A. López

Expulsados:

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Emilio Williams

Noticias Patrocinadas