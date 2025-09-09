Honduras doblega a Nicaragua y lidera la eliminatoria

Sufriendo, con un jugador menos y sin estadio lleno, la selección logró un valioso triunfo de 2-0 ante Nicaragua, y dio un gran paso en su camino al Mundial United 2026.

La bicolor catracha con el gane es primero del grupo C de la eliminatoria de Concacaf, con cuatro puntos y sumado al empate de Costa Rica de local ante Haití de 3-3.

Nicaragua no fue pera en dulce, y los dirigidos por Reinaldo Rueda no tuvieron su mejor noche, pero lograron el objetivo que era ganar, pegar de local y encumbrase en la llave por el boleto a la justa deportiva.

Fue un primer tiempo donde el equipo nacional a pesar de tener el control del balón no pudo ser contundente y abrir el cerrojo defensivo de los visitantes, que comenzaron presionando y perdiendo mucho tiempo.

Los catrachos llegaron pero sin crear mucho peligro al portero Miguel Rodríguez, quien se mostró seguro bajo los tres palos.

Un remate de cabeza de Getsel Montes y otro de Julián Martínez que pasaron desviados del marco, sumado a un remate de larga distancia de Edwin Rodríguez fue lo más claro de Honduras.

Nicaragua llegó poco, pero en las dos ocasiones que lo hizo por intermedio de Ariel Arauz puso en aprietos a Edrick Menjívar, quien primero contuvo y en el segundo el balón pasó rozando el horizontal.

Iniciando el segundo tiempo Honduras pudo abrir el muro de los vecinos, Luis Palma por la izquierda habilitó a Romell Quioto quien solo llegó a cerrar el centro para mandar el balón al fondo de la red, para el 1-0 de la noche.

Rueda, buscó potenciar su equipo con cinco cambios, permutas que unas funcionaron y otras no. Alexy Vega aprovechó la oportunidad y demostró su buen momento primero al probar al meta nica quien de puños salvo su marco.

Los catrachos con el gol tenía el juego controlado hasta que el volante David Ruiz salió del campo por lesión al minuto 80, y dejó a la bicolor con un jugador menos porque los cambios ya estaban todos hechos.

Fueron 10 minutos de sufrimiento, nervios y de trabajo para Menjívar, ya que Nicaragua se fue con todo buscando la paridad. Para fortuna los ataques pinoleros fueron despejados por la zona baja y por el arquero catracho.

Cuando todos en el Nacional pedían el pitazo final, llegó un grave error del defensa Angelo Velásquez, quien quiso habilitar a su portero con el pecho el balón lo ganó Vega quien con un toque elevado venció al portero y puso el 2-0 que desbordó la alegría en el coloso capitalino

Honduras volverá a la acción en el mes de octubre cuando reciba a Costa Rica y Haití los días 9 y 13 respectivamente, en duelos donde debe hacer valer la localía, ganar y amarrar el boleto al Mundial.

Alineaciones:

Honduras (2): Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Jorge Álvarez (Carlos Pineda 75’), Deiby Flores, Edwin Rodríguez (David Ruiz 65’); Luis Palma (José Mario Pinto 75’), Anthony Lozano (Yustin Arboleda 65’) y Romell Quioto (Alexy Vega 65’).

Goles: R. Quioto (46’) y A. Vega (90’)

Amonestados: A. Lozano (28’)

Expulsados:

Nicaragua (0): Miguel Rodríguez, Henry Niño, Justing Cano, Oscar Acevedo (Angelo Velásquez 85’), José Quijano, Marlon López, Ariel Arauz (Matías Belis 70’), Juan Barrera (Bayron Bonilla 45’), Emanuel Gómez (Jacob Montes 45’), Ariagner Smith y Jaime Moreno (Bancy Hernández 55’).

Goles: No hubo

Amonestados: O. Acevedo (38’)

Expulsados:

