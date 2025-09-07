El United cerca de mandar a Onana a Turquía

La etapa de André Onana en el Manchester United está muy cerca de acabarse.

Fabrizio Romano asegura que los ‘red devils’ tienen un acuerdo cerrado con el Trabzonspor para la cesión del portero camerunés.

Todo está en manos del guardameta, que tiene la última palabra sobre su salida a Turquía. El mercado en las grandes ligas lleva cerrado desde el 1 de septiembre, pero en el país otomano sigue abierto hasta el día 12, de ahí que le haya surgido la opción en la ciudad de Trebisonda.

Onana, que se encuentra concentrado con Camerún y jugó este jueves contra Suazilandia, se ha quedado sin sitio en el conjunto ‘red devil’ tras cometer diversos errores graves que han colaborado con el desastre general del United. Esta temporada le llegó a quitar el puesto el turco Bayindir y firmó su sentencia con otro ‘blooper’ en la durísima eliminación de EFL Cup ante el Grimsby Town de League Two.

La carrera de Onana ha estado siempre repleta de altibajos. Con pasado en la cantera del Barça, debutó en la élite con el Ajax, donde pasó de brillar en Champions a estar un año sancionado tras dar positivo en un control antidopaje en 2021.

En 2022, el Inter le daría la oportunidad y firmaría una temporada espectacular que le valió su fichaje por el Manchester United. Pero como todo el equipo, el camerunés sufrió a nivel individual. En este tiempo, André Onana ha vestido 102 veces la camiseta de los ‘red devils’ y ha encajado 150 goles.

Noticias Patrocinadas