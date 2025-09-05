El sueño inicia en Curazao

Todo inicia en Willemstand, Curazao, allí Haití escogió su localía para recibir a la Selección de Honduras en una de las cuadrangulares que darán un cupo directo al Mundial United 2026.

Por razones políticas no se puede jugar en Puerto Príncipe, en donde Honduras ya tuvo visitas positivas al estadio Silvio Cator y por ello ahora los haitianos han decido jugar en Curazao, donde tuvo partidos en la fase preliminar de la eliminatoria mundialista.

HAITÍ VRS HONDURAS

Es un partido muy importante para ambas selecciones, en el caso de los locales están obligados a ganar los tres partidos en casa, pero saben que Honduras no es un rival fácil, aunque llega con algunas debilidades que su entrenador, Sébastien Migné, tratará de atacar.

Y es que el bloque defensivo hondureño aqueja una baja de uno de sus capitanes y líder de la defensa, Denil Maldonado, y uno de sus contenciones habituales, Kervin Arriaga, ambos por lesión, que incluso los mantendrán de baja ante Nicaragua en Tegucigalpa.

Ese detalle puede pesar, aunque Reinaldo Rueda se la jugará con Getsel Montes y Jorge Álvarez, pero es una incógnita saber si rendirán igual en los huecos que ha dejado ambos lesionados.

Lo bueno de Honduras es su frente de ataque y creatividad, van completos para tratar de generar las jugadas que nos den los goles necesarios para llevarnos los primeros tres puntos a casa, por ello han estado haciendo trabajos específicos los últimos tres días.

La bicolor no la tendrá fácil se enfrentan a un equipo haitiano lleno de legionarios en Francia, Inglaterra y MLS en su mayoría, donde individualmente no son nada ingenuos, quizás donde puede apostar complicarlo en el tema de acoplación de dicho grupo, pero no deja de ser un juego que antes de disputarse es una incógnita para ambos.

PARTIDOS PRE-MUNDIALISTAS

7 diciembre 1972, Silvio Cator, Haití 1-0 Honduras

3 noviembre 1981, Nacional, Honduras 4-0 Haití

3 junio 2000, Morazán, Honduras 4-0 Haití

17 junio 2000, Silvio Cator, Haití 1-3 Honduras

DATOS HISTÓRICOS:

La serie histórica entre Haití-Honduras: 20 partidos, 13 triunfos hondureños, seis haitianos, un empate. 37 goles catrachos y 17 haitianos.(GG)

MUNDIAL UNITED 2026 : ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HAITÍ VRS. HONDURAS

Viernes 5 septiembre 2023, 6 p.m.

Estadio: Ergilio Hato, Willemstand

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Piere-Luc Laudiere

