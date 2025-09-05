Honduras empata con Haití en Curazao

La selección de Honduras inició la ruta final al Mundial 2026 empatando de visita 0-0 ante la representación de Haití, en juego disputado en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao y correspondiente al grupo C.

Fue un empate con sabor a derrota para los nacionales, que tuvieron muchas oportunidades de anotar y no pudieron frente al marco de los caribeños.

Ahora los dirigidos por Reinaldo Rueda no tiene margen de error, y deberán de ganar sus siguientes juegos, el segundo será este martes en el estadio Nacional de Tegucigalpa ante Nicaragua.

Fue un primer tiempo donde los caribeños comenzaron mejor y asustaron con dos llegadas claras, pero a medida trascurrieron los minutos los nacionales comenzaron a encontrase en el campo, a rotar el balón y a crear peligro.

La falta de efectividad pasó factura a los dirigidos por Reinaldo Rueda en el primer tiempo, Quioto tuvo la primera clara, su remate fue controlado por el portero Alexandre Pierre, luego fue el turno para Benguché y el meta salvó.

Edwin Rodríguez y Joseph Rosales probaron de larga distancia y sus disparos pasaron cerca del marco.

A los 34 minutos Quioto volvió a quedar frente al marco y su disparo fue contenido por la pierna del portero. Luis palma también desperdició una clara frente al marco.

En el segundo tiempo las acciones fueron de ida y vuelta, Haití llegó más y dio más trabajo al portero Edrick Menjívar quien se mostró seguro y contuvo como cuatro remates a su arco.

La jugada más clara de gol del partido fue al minuto 54, Luis Palma centró a Quioto quien de primera remató y su disparo se estrelló en el horizontal del marco.

Deybi Flores quien portó el gafete de capitán tuvo su oportunidad de cabeza y su remate pasó ligeramente desviado de marco del meta Pierre.

Rueda buscó el triunfo refrescando su equipo, con jugadores con Anthony Lozano, Alenis Vargas, Carlos Pineda, Alexy Vega, permutas que poco o nada ayudaron.

Alineaciones:

Haití (0): Alexandre Pierre, Carlens Arcus, Ricardo Ade, Fabrice Picault (C. Sainté 80’), Jean Bellegarde (Yassin Fortune 80’), Deedson Louicius (Ruben Provindence 65’), Duke Lacroix, Leverton Pierre, Danley Jacques, Frantzdy Pierrot (Duckens Nazon 73’) y Jean-Kévin Duverne.

Goles:

Amonestados:

Expulsados:

Honduras (0): Edrick Menjívar, Getsel Montes, Julián Martínez, Andy Najar, Joseph Rosales, Jorge Álvarez (David Ruiz 80’), Deybi Flores, Edwin Rodríguez (Carlos Pineda 80’), Romell Quioto (Alenis Vargas 73’), Luis Palma (Alexy Vega 90’) y Jorge Benguché (Anthony Lozano 73’).

Goles:

Amonestados:

Expulsados:

Árbitro: Pierre-Luc (Canadá)

Estadio: Ergilio Hato

