Las potencias europeas se ponen al completo en ‘modo Mundial’

España, Portugal, Francia y Alemania, las últimas potencias europeas que todavía no arrancaron en la fase de clasificación al Mundial 2026, lo harán esta semana dentro de unos grupos donde son favoritos, pero que no invitan a ningún momento de relajación.

Esos cuatro equipos estuvieron hasta junio inmersos en la Liga de Naciones de la UEFA, en la que el Portugal de Cristiano Ronaldo terminó levantando el trofeo al superar en la final de Múnich a la España de Lamine Yamal.

Su participación en la Final Four de la Nations les hizo retrasar su entrada en liza en los clasificatorios mundialistas y les deparó caer en un grupo de cuatro integrantes, en vez de las cinco selecciones con las que cuentan otros, que ya arrancaron en marzo.

Europa tiene 16 cupos para la cita de Norteamérica del próximo año, que serán para los 12 campeones de grupo de esta fase, más otras 4 plazas que se decidirán mediante playoffs.

– Bautizo lejos de casa –

La campeona europea, España, tiene una entrada en liza delicada ya que disputará sus dos primeros partidos como visitante, primero en un compromiso que parece más asequible ante Bulgaria en Sofía y luego rindiendo visita en Konya a Turquía, su teórico gran rival por el primer puesto.

Completa esa llave la Georgia de Khvicha Kvaratskhelia y de entrada el seleccionador Luis de la Fuente desconfía.

«El grupo es muy difícil y septiembre también es un mes muy difícil. Los jugadores están empezando, algunos han cambiado de club. No se tiene la finura que luego sí», estimó el técnico la pasada semana.

Con Yamal como estrella, la Roja registra el regreso a su plantel del lateral Dani Carvajal y del mediocampista y último Balón de Oro Rodri, ambos recuperados tras pasar casi toda la pasada campaña de baja por lesiones graves de rodillas.

Francia, Portugal y Alemania también tendrán sus primeros partidos como visitantes.

Los alemanes visitan el jueves a Eslovaquia, los franceses el viernes a Ucrania (en Breslavia, Polonia) y los portugueses juegan el sábado en Armenia.

– Debut de Gattuso –

Italia cayó en marzo en los cuartos de final de la Liga de Naciones y por eso empezó en junio su camino en los clasificatorios mundialistas, aunque no lo hizo precisamente bien: derrota contundente 3-0 en Noruega, antes de un triunfo lógico por 2-0 sobre Moldavia.

La bofetada de Oslo precipitó el despido del seleccionador Luciano Spalletti, que fue reemplazado por Gennaro Gattuso, campeón mundial como jugador de la Azzurra en 2006.

«Siento el peso de mis responsabilidades porque he llevado esa camiseta. Haremos el balance al final. Una cosa es segura: no tengo miedo», afirmó el lunes el exmediocampista del AC Milan.

Italia tiene ahora 3 puntos y está ya a 9 unidades del líder, Noruega, que suma 12 y que tiene dos partidos jugados más.

Por ello la Nazionale no tiene margen de error, primero el viernes en Bérgamo contra Estonia y luego en su visita del lunes a Israel en Debrecen (Hungría).

– Inglaterra, a seguir el pleno –

La Noruega de Erling Haaland tendrá el jueves un amistoso ante Finlandia y su regreso al grupo de las eliminatorias mundialistas será el martes, en casa contra Moldavia, con lo que parece ante una buena oportunidad para dar otro paso más a un torneo que no disputa desde Francia 1998.

Junto a esa selección escandinava hay otras dos que por ahora son líderes de sus grupos con pleno de victorias, Inglaterra y Bosnia-Herzegovina.

Los ingleses, cuyo último partido fue una derrota en junio ante Senegal en un amistoso, tienen el sábado un partido de trámite en Birmingham ante Andorra, en el que el seleccionador Thomas Tuchel podría reservar jugadores porque el martes visita en Belgrado a Serbia, un rival mucho más temible.

En similar situación están los bosnios, con un primer partido en esta ventana de septiembre muy asequible, en San Marino ese sábado, antes de recibir tres días después en Zenica a Austria, que ganó sus dos partidos hasta ahora disputados. (AFP)

