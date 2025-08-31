Motagua y Real España miden su poderío

La jornada siete del Torneo Apertura 2025-2026, continúa hoy con tres interesantes duelos, donde destaca el clásico que sostendrán Motagua y Real España en el estadio “Chelato Uclés” a partir de las 7:30 pm. La jornada dominical comienza en San Francisco de la Paz a las 3:00 pm, donde Juticalpa FC recibe a los Lobos de la UPNFM, mientras que a las 5:15 pm, el Platense le hará honores al CD Choloma en el estadio Morazán. (CR)

JUTICALPA FC VRS. LOBOS UPN

Luego de doblegar al Real España en su último duelo, al sorprendente Juticalpa FC se le presenta la inmejorable ocasión para alcanzar el segundo puesto de la tabla de colocaciones, este domingo cuando reciba a los Lobos de la UPNFM en el estadio Óscar Peralta en San Francisco de la Paz.

DATO HISTÓRICO

El último duelo entre ambos data del sábado 29 de marzo, donde Lobos ganó 1-0 con solitaria anotación de Jairo Róchez.

PLATENSE VRS. CHOLOMA

Duelo de recién llegados, el Platense invitado inesperado de último momento a la Liga Nacional, recibe en el estadio Morazán al benjamín liguero, CD Choloma, que llega con alta dosis de motivación después de su ultimo triunfo ante el Génesis PN.

DATO HISTÓRICO

El enfrentamiento entre ambos será el primero en Liga Nacional, tomando en consideración que los dos se convirtieron en los últimos invitados del Torneo Apertura 2025.

MOTAGUA VRS. REAL ESPAÑA

Partidazo en el estadio “Chelato Uclés”, después de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, Motagua y Real España miden su potencial y se retan en la capital en busca de un triunfo que los ponga en puestos de clasificación, sobre todo al azul que por ahora marcha octavo en el certamen liguero.

DATO HISTÓRICO

El sábado 17 de mayo en duelo de ida de semifinales, el equipo aurinegro selló su pasaje a la gran final al vencer a los azules 2-0

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

JUTICALPA FC VRS. LOBOS UPN

Domingo 31 de agosto 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Óscar Peralta

Transmite: TVC

Árbitro: Luis Mejía

PLATENSE VRS. CHOLOMA

Domingo 31 de agosto 2025

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Morazán SPS

Transmite: TVC

Árbitro: Allan Ordóñez

MOTAGUA VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 31 de agosto 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés’

Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

Noticias Patrocinadas