Emotiva competencia Fei Jumping Children S Classics 2025

Con emoción se ha iniciado la Fei Jumping Children S Classics 2025, Copa Central de Mangueras, en las instalaciones del Club Ecuestre La Herradura.

En la competencia Fei Jumping Children S Clasics Golden Tour la ganadora fue Shirley Swendener en Marengo s de La Tara, seguida de Carla Méndez en Stardust de La Tara y Lucía Maradiaga en Datamorkus VDL de San Martin.

En la competencia Fei Jumping Children S Clasics Silver Tour, la ganadora fue Camille Gabrie en Alondra de La Tara, seguida de Martina Merriam de en Kiro de La Herradura.

En la competencia Fei Jumping Children S Clasics Bronze Tour, el ganador fue Charlie Orellana en Catalina de La Tara, seguido de Cecilia Osorio en Nairobi y Danna Guevara en Chabal de La Herradura.

En la categoría Abierta 1-30 mts, la ganadora fue Olivia Cosenza en Fortuna, seguida de Camille Guillén en Dark Beauty, ambos de La Herradura.

En Abierta 1.20 metros el ganado fe Gonzalo Gamboa en Nassau de La Herradura.

En Abierta 1.20 mts-Juvenil, el ganador Andrew Swender en Icaro de La Tara, Oliva Consenza en Cilvio PS de La Herradura e Ivana Guillén en Jerónimo VDL de La Herradura.

En Abierta 1.10 Mts, Víctor Wolf en Emiliana de San Martin, seguido de Lisandro Rafael Flores en Emona VDL y Emerson Licona en Night Lily, ambos de La Herradura.

En Abierta 0.90-1.00 Mts, la ganadora fue Shirley Swendener en Pompeyo de La Tara, Víctor Wolf en Aka de Fidji de San Martin y María Eugenia Torres en Dream de La Tara.

En Pre-Infantil Abierta 0.80-090 mts, caballos primer año, el primer lugar lo obtuvo Elmer Murillo en Oleana de La Herradura, seguida Courtney Swendener de Macarena de La Tara y María Fenanda Torres en Aramis de La Tara.

En categoría Amplia 0.60-0.70 mts A y B, la ganadora fue María Fernanda Torres en Bacio, seguida de Azalea Ruiz en Bucanero de La Herradura y Paola Reyes en York de San Martin.

En categoría novatos, (mayores y menores), participaron Mathew Swendener en Ella y Diva de La Tara, Elena Tovar en Matilde de La Herradura, Africa Abate en General de La Herradura, Ivanna Rodríguez en Sir Bobby de La Tara, Dominick Noguera en Arabella de La Herradura, Mariana Sánchez en York en San Martin.

En Semilleros, Valentina Bustillo en General en La Herradura, Adriana Cerna en Pinto de La Herradura, Maya Velásquez en General de La Herradura, Rodrigo Lagos en Rosita de La Herradura y Paloma Escondeur en Pinto de La Herradura. (GG)

