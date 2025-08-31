Barça, a por el pleno de victorias en Vallecas antes del parón

El Barcelona, con dos victorias en las dos primeras jornadas, ambas como visitante, afronta su tercera salida del curso para jugar en Vallecas, dónde le espera un Rayo reforzado anímicamente tras su histórica clasificación europea para disputar la Liga Conferencia.

El equipo catalán, pendiente del futuro del centrocampista Fermín López y con la baja de última hora de Pablo Páez Gavira, ‘Gavi’, con molestias en la rodilla derecha, buscará sumar el pleno de tres victorias antes del parón por los partidos de las selecciones nacionales.

Deportivamente, el equipo de Hansi Flick ha arrancado el curso con dos victorias propias de su ‘ADN’: un holgado 0-3 ante el Mallorca y una remontada in extremis frente al Levante (2-3) en un encuentro que al descanso perdía por 2-0.

Sin embargo, la actualidad azulgrana en la última semana ha estado marcada por un nombre, el de Fermín López, cuya continuidad no está clara después del interés del Chelsea en ficharle antes del cierre del mercado.

A pesar del ruido externo, el mediapunta andaluz, que no jugó ni un minuto frente al Levante, se ha ejercitado esta semana con normalidad y su técnico ha insistido en rueda de prensa que el futbolista quiere quedarse en el club azulgrana. Su presencia en la alineación es una incógnita.

En Vallecas, el Barcelona jugará su tercer partido consecutivo como visitante antes de estrenarse como local el próximo 13 o 14 de septiembre contra el Valencia. Todavía no está confirmado si ese partido se disputará en el Spotify Camp Nou. Todo dependerá de si el club obtiene antes de esa fecha la licencia de primera ocupación para que el recinto de Les Corts pueda albergar encuentros oficiales.

