Previa
Barcelona se atasca en Vallecas
El Barcelona, que se adelantó en el marcador en la primera parte con un gol de Lamine Yamal de penalti, empató en Vallecas ante el Rayo, que igualó la contienda en la segunda mitad con un tanto de Fran Pérez (1-1).
Con este resultado, el Barcelona suma siete puntos disputadas tres jornadas de LaLiga EA Sports y se sitúa cuarto. El Rayo, por su parte, suma cuatro puntos y es décimo.
Alineaciones:
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Unai López, Pathe Ciss; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvario García; y De Frutos.
Barcelona FC: Joan Garcia; Koundé, Eric García, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.
