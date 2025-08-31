Partido finalizado: Platense (3) – (0) CD Choloma

Con anotaciones del veterano Georgie Welcome , el goleador Erick Puerto y Carlos Pérez, el Platense se encaramó en las primeras posiciones del certamen liguero, al derrotar 3-0 al CD Choloma, en juego disputado ayer en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

LAS ACCIONES

Después de 12 años cuando se enfrentaron en el Clausura 2013, los dos nuevos inquilinos, Platense y Choloma, volvían a verse las caras en el máximo circuito liguero, en un atractivo platillo futbolístico que resultaba de urgencias para los “maquileros”, que “aterrizaban” en el penúltimo lugar de la tabla.

Lo anterior supuso un duelo de ida y vuelta y con muchas proyecciones al ataque, sin embargo, en la primera media hora, tuvieron pocas alternativas y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia, con inofensivos tiros a puerta, pero sin sacar mayor provecho. Con un tan solo disparo de Axel Alvarado que

el meta Javier Orobio sacó con lo justo, y cuando el empate se agrandaba, se vino una polémica falta penal, que Georgie Welcome, transformó en gol al 45’ para darle la ventaja 1-0 al “tiburón” antes de retirarse al descanso.

La segunda parte empezó y el Choloma ante su necesidad, reaccionó bien, cercó la portería rival y cuando tuvo la oportunidad de emparejar el marcador, Axel Alvarado se encargó de negarles la ilusión al errar un lanzamiento penal al 55’.

Y el que perdona pierde, porque cuando mejor jugaba el visitante, se vino una reacción porteña que prácticamente selló su victoria, con un gol de Erick Puerto al 71’ y otro de Carlos Pérez al 82’, poniendo cifras definitivas 3-0 en un encuentro donde el Choloma, también terminó pidiendo tiempo tras quedarse con 10 jugadores desde el 73’. (CR)

PLATENSE (3): Javier Orobio, Rubén García, Ilce Barahona (Erick Puerto 46’), George Welcome (Aldo Fajardo 70’), Eduardo Urbina (Sebastián Espinoza 70’), Ofir Padilla, Carlos López, Brandon Santos, Manuel Salinas (Marco Reyes 69’), Samuel Pozantes (Osman Velásquez 85’), Carlos Pérez

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: George Welcome (45’ penal), Erick Puerto (71’), Carlos Pérez 82’)

Amonestados: Eduardo Urbina, Erick Puerto, Samuel Pozantes, Marco Reyes

Expulsados: No hubo

Árbitro: Allan Ordóñez

Estadio: Francisco Morazán, SPS, 5:15 p.m.

CD CHOLOMA (0) – Jeison Truque, Jonathan Córdova, Jordi Franco, Axel Alvarado (Luis Contreras 79’), Yethson Chávez, Hesler Díaz, Leider Anaya (Marco Aceituno 62’ , Selvin Guevara 79’)), Yeison Mosquera, Brayan Félix (Eliu Palma 46’), Yasser Santos, Janier Bermúdez (Mario Martínez 46’).

Técnico: Fernando Molina

Goles: No hubo

Amonestados: Mario Martínez

Expulsados: Jordi Franco

