Infartante triunfo del Motagua

Se cerró el telón de la séptima jornada del Torneo Apertura 2025-2026 con un partidazo entre Motagua y Real España, donde los capitalinos lucharon, sufrieron y se llevaron una vibrante victoria 3-2.

Los goles “azules” fueron anotados por el brasileño Jhon Kleber Oliveira (27), Denis Meléndez (32 y 65), mientras por al “realeza” descontaron Darling Mencía (47) y Jhow Benavides (62).

EL JUEGO:

Motagua del español, Javier López, ahora juega con más intensidad y eso complica a los rivales, el Real España, lo vivió en la primera mitad porque les marcaron la salida y eso les afectó para recibir dos anotaciones.

El primero fue a los 27 minutos en una gran jugada de Rodrigo Gómez, quien vio la llegada del debutante brasileño, Kleber Oliveira, ése se tendió y de testa venció a Onán Rodríguez para el 1-0.

Ese gol fue un balde de agua fría para los catedráticos que no salían de asombro de la presión ejercida por Motagua y luego les cayó el segundo en otra jugada que definió bien Denis Meléndez en una acción donde la zaga «aurinegra» pifió al minuto 32.

Esos goles parecían lapidarios, pero Jeaustin Campos hizo ajustes en su equipo y le quitó el balón a Motagua, metiéndolo en su campo hasta conseguir el descuento al minuto 47, cuando Darling Mencía aprovechó un balón suelto para vencer la estirada de Marlon Licona.

Ese gol apretó más las cosas y el Real España se lanzó con todo por empatar el marcador que llegó en un claro penal por falta de Jorge Serrano a Daniel Carter en un tiro de esquina.

Se jugaba el minuto 62 cuando igualaron 2-2 con excelente cobro de Jhow Benavidez, quien engañó a Licona.

Ese gol parecía lapidario para Motagua, que se venía abajo, pero reaccionaron y en una gran jugada de Carlos Argueta habilitando a Meléndez para que con remate bajo y cruzado anotara su segundo gol del partido que liquidaba a Real España.

Para Motagua es apenas su segunda victoria, ambas consecutivas en la era del español Javier López, mientras Real España suma su tercera derrota de la temporada que no pudo acercase a los líderes Marathón y Olimpia. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (3): Marlon Licona, Carlos Argueta (Ginacarlo Sacaza) (82), Luis Vega, Sebastián Cardozo, Clever Portillo, Denis Meléndez, Óscar Padilla (Jonathan Núñez) (35), Carlos Mejía (Jefryn Macías) (62), Jorge Serrano, Rodrigo Gómez y Kleber de Oliveira (Mathias Vázquez) (82).

GOLES: Jhon Kleber Oliveira (27), Denis Meléndez (32 y 65).

AMONESTADOS: Sebastián Cardozo, Jorge Serrano y Rodrigo Gómez.

EXPULSADOS: Ninguno

REAL ESPAÑA (2): Onán Rodríguez, Darling Mencía, Daniel Aparicio, Devron García, Maylor Núñez (Anfronit Tatum) (46), Carlos Mejía, Jhow Benavidez, Jack Jean-Baptiste (Yeison Moreno) (86), Nixon Cruz, Darixon Vuelto (Daniel Carter) (46) y Gustavo Moura (Bryan Moya) (69).

GOLES: Darling Mencía (47) y Jhow Benavidez (63)

AMONESTADOS: Devron García, Darlin Mencía, Daniel Carter y Jhow Benavidez.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

