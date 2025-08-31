Lobos sorprende al Juticalpa FC

Lobos de la UPN frenó la buena campaña del Juticalpa FC al derrotarlo 2-0, en partido celebrado en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de la Paz, Olancho.

Los universitarios tenían 13 partidos sin poder ganar de visita y lo hicieron con anotaciones de Kilmar Peña y el chileno Marcos Morales. Con el gane los dirigidos por Salomón Nazar llegaron a 10 puntos y pusieron fin al invicto de los “canecheros” de seis jornadas.

En el primer tiempo los protagonistas aburrieron a los presentes, el juego careció de emociones, pero en el complemento la historia cambió y la emoción fue de inicio a fin.

Lobos abrió el marcador al minuto 47, Kilmar Peña aprovechó un rebote de Denovan Torres tras disparo de Cristhian Gutiérrez para poner el 1-0.

Ramiro Roca tuvo el empate para los de casa, pero su disparo se estrelló en el horizontal, luego Cristhian Altamirano falló frente a Alex Güíty.

Lobos amplió su ventaja a 2-0, con un remate de cabeza del chileno Marcos Morales, quien acababa de ingresar al juego y en su primera intervención con el balón puso la lápida del juego.

Los universitarios tuvieron para llevarse la victoria con un marcador más amplio, luego de un disparo del paraguayo Roberto Moreira que se estrelló en el poste.

Alineaciones:

Juticalpa FC (0): Denovan Torres, Kelvin Matute, Junior García, Josué Villafranca (Ramiro Rocca 45’), Luis Hurtado, Cristhian Altamirano (Oscar Mendoza 75’), Junior Lacayo (Elmer Güity 75’), Luis Garrido (Carlos Fernández 65’), Nicolás Gómez, David Mendoza y Axel Gómez.

Goles:

Amonestados: J. Lacayo, C. Fernández, C. Altamirano, K. Matute.

Expulsados:

Lobos (2): Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, Félix García, German Mejía, Roberto Moreira (Júnior Padilla 85’), Cristhian Gutiérrez (Marcos Morales 75’), Ángel Fiallos (Cristopher Ardón 75’), Andy Hernández (Eliu López 75’), Kilmar Peña (Geovany Martínez 60’) y Andrés Dávila.

Goles: K. Peña (47’) y M. Morales (80’)

Amonestados: A. Fiallos, E. López, C. Ardón

Expulsados:

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Óscar Peralta

