Clásico Nacional en Olímpico

Jornada de clásico después del éxito de los equipos hondureños en la Copa Centroamericana clasificando a cuartos de final.

Hoy se disputa el clásico nacional entre Marathón y Olimpia en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», mientras más temprano en la Paz, Génesis espera al Victoria.

La Jornada dominical contempla duelo en San Francisco de al Paz, donde Juticalpa espera a Lobos de al UPNFM, mientras en el estadio Morazán, Platense y Atlético Choloma miden fuerzas y en el cierre el gran clásico entre Motagua y Real España en el Nacional.

MARATHÓN VRS. OLIMPIA

Al margen, si llegan completos, el clásico nacional es pasión, emoción y rivalidad en el estadio más grandes del país que lucharán por los colores de los dos equipos más antiguos del fútbol hondureño.Partido especial para el argentino Pablo Lavallén, por su pasado olimpista, quien espera asestar un golpe de autoridad y ganar para igualar en puntos al cuadro «merengue».Se espera un llenazo en un horario y día conveniente, ya que ambas aficiones son apasionadas y que históricamente siempre llenan los estadios.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el estadio Olímpico, 11 marzo 2023, Marathón triunfó con goles de Clayvin Zúniga y Kilmar Peña.

GÉNESIS VRS VICTORIA

Duelo directo por el no descenso con dos entrenadores amenazados por el despido, ya que tanto Génesis como Victoria pasan momento incómodo y desesperantes, en donde la diferencia es que los locales ganaron un juego, ante Motagua en La Paz.

Para hoy ambos urgen de ganar para y tomar la siguiente jornada, de otra manera, un nuevo revés pondría en dudas tanto el proyecto de Luis Alvarado como el del mexicano David Patiño, aunque los ceibeños llevan más tiempo de trabajo y en cualquier momento ganan.

DATOS HISTÓRICOS:

El partido más reciente, Génesis de local, pero en Comayagua, 30 de marzo del 2025, empataron 3-3. Goles locales de Roberto Moreira (2) (p) y Oliver Morazán, mientras por los ceibeños, Carlos Bernárdez (2) y Juan Pérez. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS OLIMPIA

Sábado 30 agosto 2025

Estadio: Olímpico «Mario Cofra Caballero», 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

GÉNESIS VRS VICTORIA

Sábado 30 agosto 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: David Carrasco

Noticias Patrocinadas