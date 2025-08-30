Partido finalizado: Marathón (2)- (0) Olimpia

El técnico del Marathón Pablo Lavallén, dio un golpe certero y táctico a su colega Eduardo Espinel, al conseguir un triunfo 2-0 ante el Olimpia, en un duelo celebrado ayer y donde el verdolaga, no sólo acabó con el invicto blanco, sino que también le arrebató la punta del campeonato.

LAS ACCIONES

El Marathón, en el segundo puesto de la tabla, pero con “malas intenciones”, retaba al líder Olimpia en uno de los duelos más atractivos en el inicio de la jornada siete y lo hacia con su entrenador Pablo Lavallén con pasado olimpista, intentando asestar un golpe de autoridad para poder igualarlo en puntos.

Así las cosas y con un capitalino diezmado debido a las bajas de sus seleccionados, el equipo verdolaga no esperó mucho para ponerse arriba en el marcador, porque al primer minuto se ponía a ganar 1-0 por intermedio de Cristian Sacaza.

Con el marcador en contra, el blanco buscó la solución en piernas de Yustin Arboleda pero lucía muy sólo y lo anterior provocaba que su rival se hiciera más fuerte, incluso gozó de varias ocasiones de peligro que bien pudieron aumentar la sorpresa de la jornada.

Finalizando los primeros 45 minutos, el albo se fue con todo en busca de la igualada, sin embargo, sus jugadores entraron en desesperación, conscientes que el duelo era clave y ponía en riesgo la cima del campeonato.

De vuelta a la complementaria el técnico merengue Eduardo Espinel realizó algunas variantes intentando dar la movilidad que su equipo no tuvo en la primera parte, sin embargo, la calurosa noche se les vino encima al 56’ instancia para la que Damín Ramírez, decretó el definitivo 2-0, con que el Marathón, ahora se ubica en lo más alto de la tabla, en la primera posición con 14 puntos por mejor diferencia de goles. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MARATHÓN (2) – César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Jonathan Bueso 87’), Brian. Farioli (Tomás Sorto 79’), Damín Ramírez (César Sevilla 87’), Nicolas Messiniti, José Aguilera, Iván Anderson (Samuel Elvir 78’), Cristian Sacaza (Kenny Bodden 70’)

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Cristian Sacaza (01’), Damín Ramírez (56’)

Amonestados: Iván. Anderson, Javier Rivera, Nicolas Messiniti

Expulsados:

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Olímpico «Mario Cofra Caballero», 7:30 p.m.

OLIMPIA (0) – Andrés Salazar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz (Didier Pagoada 75’), Carlos Sánchez (Solani Solano 66’); Jamir Maldonado (Agustín Mulet 46’), Marcos Montiel, Maynor Arzú (Jerry Bengtson 65’), Kevin López; Dereck Moncada (Rigo Rivas 66’) y Yustin Arboleda

Técnico: Eduardo Espinel

Goles:

Amonestados: Jamir Maldonado, Emanuel Hernández, Marcos Montiel, Yustin Arboleda, Facundo Queiroz, Solani Solano

Expulsados: No hubo

