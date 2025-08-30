Partido finalizado: Génesis PN (1)- (0) Victoria

En apenas siete jornadas, el CD Victoria confirmó que es serio candidato al descenso al sumar su sexta derrota consecutiva, en esta ocasión al caer 1-0 ante el Génesis PN, que obtuvo su segundo triunfo del campeonato con un gol de lanzamiento penal por intermedio de Ángel Tejeda.

LAS ACCIONES

Génesis FC y Victoria, penúltimo y último lugar respectivamente, eran los encargados de dar por iniciada la séptima fecha del certamen liguero, con idénticas necesidades, y con ambos técnicos amenazados con el despido, de no sumar puntos para este compromiso.

Lo anterior lógicamente encendía las alarmas para Luis Alvarado y David Patiño, este último con patéticos números en su inicio, sin puntos, sin goles y en el sótano, por lo que un triunfo en su visita valía oro.

Hay que reconocer que el compromiso hasta la primera parte fue parejo y lo único rescatable fue un disparo de Carlos Bernárdez al 20’ que ahogó el grito de gol para el ceibeño y otro zapatazo de Ángel Tejeda que fue un susto para el meta Michael Perelló, sin embargo, no hubo tantas ocasiones manifiestas para sentenciar.

De vuelta a las acciones el conjunto “canino” se adueñó de la posesión, y su oportunidad para tomar ventaja llegó al 56’, instancia para la que Ángel Tejeda, los puso a ganar 1-0 mediante lanzamiento penal.

Lo anterior provocó una rebeldía del ceibeño para buscar emparejar las acciones, el compromiso se volvió de ida y vuelta, sin embargo, el marcador no se movió más y bastó para que el Génesis PN agudizara la crisis de un “lechero” que se hunde mas en la tabla de posiciones. (CR=

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

GÉNESIS PN: (1) – Ronaldo Balanta, Luis Santos, Alejandro Ramos, Heber Núñez (Joshua Nieto 76’), William Moncada (Carlos Arzú 66’), Ángel Tejeda, Edwin Maldonado, Jonathan Paz, Cristopher Fonseca (Héctor Castellanos 67’), Kevin Salazar (Denilson Núñez 46’), Juan Pérez (Jefryn Miranda 90’).

Técnico: Luis Alvarado

Goles: Ángel Tejeda (56’ penal)

Amonestados: Kevin Salazar

Expulsados: No hubo

Árbitro: David Carrasco

Estadio: Suazo Córdova, La Paz,

VICTORIA (0) – Michael Perelló, Allan Banegas, Kolton Kelly (Dester Mónico 54’), Fabricio Silva, Avner Portillo (Jair Delgadillo 64’), Carlos Bernárdez (Segundo Granja 76’), Rodolfo Espinal (Pablo Cacho 46’), Stedman Pérez, Edgardo Sánchez, Ángel Barrios, Kesdy Sevilla.

Técnico: David Patiño

Goles: No hubo

Amonestados: Kolton Kelly

Expulsados: No hubo

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

GÉNESIS VRS VICTORIA

Sábado 30 agosto 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: David Carrasco

ALINEACIONES:

GÉNESIS : Ronaldo Balanta, Luis Santos, Alejandro Ramos, Heber Núñez, William Moncada, Ángel Tejeda, Edwin Maldonado, Jonathan Paz, Cristopher Fonseca, Kevin Salazar, Juan Pérez

VICTORIA : Michael Perelló, Allan Banegas, Kolton Kelly, Fabricio Silva, Avner Portillo, Carlos Bernárdez, Rodolfo Espinal, Stedman Pérez, Edgardo Sánchez, Ángel Barrios, Kesdy Sevilla

Noticias Patrocinadas