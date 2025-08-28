Real España por «milagrosa» clasificación

El Real España llega al partido de esta noche ante Sporting san Miguelito, comprometido a ganar por más de un gol y esperar que el resultado entre Sport Herediano y Municipal de Guatemala le sirva para clasificarse.

REAL ESPAÑA VRS. SPORTING SAN MIGUELITO

La diferencia de goles, de -2, lo tiene en aprietos a Real España, pero si ganan con buen margen en casa podría tener mejor diferencia de goles, ya sea con Municipal o Sport Herediano en caso e igualarlos en seis puntos.

Por lo anterior, el dispositivo de Jeaustin Campos es atacar y ganar con solvencia para poder sumar tres puntos valiosos, en caso contrario quedaría eliminada sin pena ni gloria nuevamente.

La directiva «aurinegra» ha querido darle un premio a la afición bajando los preciso, peer en el hincha españolista hay malestar porque el domingo anterior le regalaron los tres puntos al Juticalpa FC en un pobre partido del cuadro sampedrano.

DATOS HISTÓRICOS:

Real España y Sporting San Miguelito se enfrentarán por primera vez en la Concacaf Copa Centroamericana. (GG)

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

Sábado 22 febrero 2025

Estadio: Francisco Morazán, SPS, 8:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes, Disney Plus

