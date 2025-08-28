Milagrosa goleada de Real España y pasa a los cuartos

SAN PEDRO SULA.- Milagrosa clasificación de Real España, ha goleado 4-0 al Sporting San Miguelito de Panamá y acompaña al Motagua y Olimpia en los Cuartos de Final en la Copa Centroamericana.

Los goles de la “máquina amarilla” fueron anotados por Devron García (7), Bryan Moya (28, p) y Nixon Cruz (32), Gustavo Sousa (80).

EL JUEGO:

Real España desde el primer minuto tenía claro el objetivo, golear a su rival y esperar que el resultado en Costa Rica le favoreciera y así fue Sport Herediano y Municipal empataron 4-4 y con ello avanzaron como segundos de grupo junto al Sport San Miguelito.

A los siete minutos ya ganaba la “máquina amarilla” gran asistencia de Jhow Benavidez, quien de tiro libre se la puso como con la mano a Devron García, quien de testa se la picó al portero Marcos de León para el 1-0.

Real España seguía inspirado y a los 28 minutos suma el segundo en una falta dudosa que le hacen a Nixon Cruz que el árbitro salvadoreño Filiberto Martínez sancionó como penal y que aprovechó muy bien Bryan Moya para poner el 2-0.

A los 32 vino el tercero en una gran jugada que inició Cruz, que combinó con el brasileño Gustavo Moura y que culminó el joven mediocampista con remate cruzado al minuto 32 para el 3-0.

En el segundo tiempo la “realeza” administró mejor el partido, pero aumentó la cuenta a través del brasileño Moura en combinación con Carlos Mejía, al marcar al minuto 80.

Real España con justicia avanzó a cuartos de final, ganó sus dos partidos de local y demostró que con casta avanzó a una instancia donde no había estado antes. (GG)

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (4): Luis López, Maylor Núñez (Carlos Mejía) (63), Daniel Aparicio, Franklin Flores, Devron García, Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavidez, Nixon Cruz (Darling Mencía) (88), Gustavo Moura (Yeison Moreno) (88), Bryan Moya (César Romero) (72) y Darixon Vuelto (Danilo Palacios) (72).

GOLES: Devron García (7), Bryan Moya (28) y Nixon Cruz (32), Gustavo Sousa (80)

AMONESTADOS: Jhow Benavidez y Maylor Núñez

EXPULSADOS: Ninguno

SPORTING SAN MIGUELITO (0): Marcos de León, Kevin Galván (Kudir Hurtado) (84), Omar Alba (Rigoberto Niño) (61), Alexis Cedeño, Yair Jaen (Jordan Girón) (61), Ángel Valencia, Rodrigo Tello, Ramsés de León (Joseph Cox) (46), Armando Cooper, Martín Ruiz (Adán Henricks) (67) y Julio Betancourt.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Omar Alba y Rigoberto Niño.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Filiberto Martínez (El Salvador)

ESTADIO: General Francisco Morazán

LOS CRUCES DE CUARTOS:

Plaza Amador-Real España

Olimpia-Sport Cartaginés

Motagua-Liga Deportiva Alajuelense

Sporting San Miguelito-Xelajú.

Noticias Patrocinadas