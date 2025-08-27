Olimpia quiere liderato de Grupo

Olimpia, el rey de copas en Honduras, va por la victoria para hacerse del primer lugar que en este momento ostenta su rival de turno, el Xelajú de Guatemala en el cierre del Grupo D.

OLIMPIA VRS XELAJÚ

El campeón catarcho llega al partido invicto con dos triunfos y un empate reciente 2-2 frente al CD Águila la semana pasada. Olimpia llega como segundo del Grupo D con siete puntos y necesita solo un empate para clasificar a los Cuartos de Final.

Los «merengues» se mantienen invictos en sus últimos cuatro partidos (2G, 2E), igualando su mejor racha en la competencia (4-0-0).

El Xela lidera el Grupo D con nueve puntos y ya aseguró su lugar en los Cuartos de Final tras ganar sus tres primeros encuentros. El club guatemalteco venció primero 2-0 a Hércules, luego 3-0 a Águila y finalmente 4-1 a Real Estelí.

DATOS HISTÓRICOS:

Su único antecedente en Copa Centroamericana nos remonta al 29 de agosto de 2023, cuando Olimpia se impuso 2-0 en la Jornada 5 del Grupo B, en el Estadio Nacional, con goles de José Mario Pinto y Yustin Arboleda. (GG)

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. XELAJÚ

Miércoles 27 de agosto del 2025

Estadio: Nacional, 8:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes/Disney Plus

