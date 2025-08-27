Partido finalizado: Olimpia (3)- (0) Xelajú MC

Olimpia hizo gala de su poderío y a la vez presentó credenciales al título de la Copa Centroamericana 2025, al derrotar 3-0 al Xelajú MC , en un duelo celebrado ayer en el estadio “Chelato Uclés” y donde el albo, finalizó como líder del grupo D, clasificándose a cuartos de final, seguido por el rival guatemalteco.

LAS ACCIONES

Olimpia tenía una misión complicada ante su afición, se media al líder Xelajú MC de Guatemala en la última fecha de la Copa Centroamericana, obligado a sumar al menos un punto y a la vez exigido con una victoria para sellar el boleto y rematar el primer lugar de su grupo.

La convicción era clara, arrebatar el primer lugar a los guatemaltecos y perfilarse como uno de los favoritos al título internacional, y así lo dejaron en manifiesto los dirigidos de Eduardo Espinel desde el primer minuto, tratando de hacer valer su condición de local, pero no se sentía cómodo, porque se encontró con una férrea resistencia, y en una clara falta de respeto fue el visitante que tuvo mayores ocasiones de abrir el marcador y parecía tener más “dinamita” en las piernas de sus delanteros.

Respiraba el equipo visitante, y se sentía cómodo con el empate, el problema es que, con esto, despertaron a la “bestia”, porque en menos de seis minutos, el albo se destapó con una ráfaga de goles que era el inicio de paliza, después de un golazo de Elison Rivas 32’, seguidos por dos más de Jerry Bengtson (35’) y Jorge Benguché 37’ , dejando en manifiesto lo que significa efectividad, con un contundente 3-0 que, a falta de toda una segunda parte, ya se volvía lapidario.

De vuelta a las acciones, y después del torbellino de goles, “Los Chivos» trataron de intentar un efecto inmediato para por lo menos soñar con el descuento, pero comenzó a pesar el plano mental, porque el “león” mostró firmeza y solidez en defensa y hasta amenazaba con el cuarto de la noche.

Después y hasta el final y con el rival rendido ante la evidente derrota, el marcador no se movió más, pero fue suficiente para que Olimpia hiciera gala de su poderío y a la vez presentara formales credenciales al título. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (3) – Edrick Menjívar, Juan Hernández, Facundo Queiroz (José García 84’), Elison Rivas, José Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Kevin Guiti, Axel Maldonado (Yustin Arboleda 73’), Jorge Álvarez (Michael Chirinos 84’), Jerry Bengtson (Agustín Mulet 73’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Elison Rivas (32’), Jerry Bengtson (35’) , Jorge Benguché (37’)

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

Árbitro: Steven Madrigal

Estadio: “Chelato Uclés”

XELAJÚ (0) – Rubén Silva, Manuel Romero, Gerardo Gordillo, Yilton Díaz (Cárdenas 55’), Pedro Báez (Harim Quezada 75’), Antonio López (Elmer Cardozo 66’), Derrikson Quirós (S. Cardona 66’), Widvin Tebalán, Raúl Calderón, Jorge Aparicio, Romario Da Silva (Claudio Oliveira 55’)

Técnico: Amarini Villatoro

Goles: No hubo

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

