Motagua por el punto de la clasificación…

Motagua llegó a la cuarta jornada como líder del grupo C, pero esto no le garantiza clasificación en la Copa Centroamericana 2025, por lo anterior, hoy debe jugarse la vida en su complicada visita al Saprissa de Costa Rica, donde urge de al menos un punto que lo clasifique a la siguiente fase del torneo regional.

SAPRISSA – MOTAGUA

El partido entre morados y azules está programado a disputarse a las 8:00 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, correspondiente a la jornada 4 del Grupo C y será clave para definir los clasificados a la siguiente fase del torneo.

A esa misma hora, Cartaginés recibe al Independiente de Panamá.

Motagua es primero con 7 puntos, en la segunda posición se ubica CAI con 6 unidades, tercero es Saprissa con los mismos seis, aunque por diferencia de goles están abajo, por su parte Cartaginés tiene 4 pts y en el fondo ya sin opciones está Verdes FC con cero puntos.

De perder, el cuadro hondureño quedaría al borde de la eliminación, a expensas de lo que suceda en el duelo entre Cartaginés y Atlético Independiente, mientras que un triunfo o empate le da el pase a la siguiente ronda.

Lo anterior lógicamente obligó a los hondureños a viajar el domingo con las alarmas encendidas, y para eso el entrenador español, Javier López, previo al duelo, lanzó un mensaje claro al estratega morado, Vladimir Quesada, asegurando que su equipo llega preparado, con refuerzos y con la convicción de clasificar, tomando en consideración que recupera piezas vitales como Luis Vega y John Kleber para este duelo.

Por su parte el rival costarricense que contará con las bajas de su capitán Mariano Torres y el argentino Nicolas Delgadillo, se ha declarado confiado en lograr el propósito, tomando en consideración que atraviesan un momento imponente en casa, alcanzando una racha de 23 partidos consecutivos sin conocer la derrota en “la Cueva” en todas las competiciones, y la localía se ha convertido en una verdadera fortaleza morada, un factor que puede resultar determinante en el duelo con sabor a final ante los catrachos.

DATO HISTÓRICO

El pulso más reciente entre ambos, se registró el 1 de noviembre del 2023, donde Motagua se despidió de la Copa Centroamericana con goleada de 4-0 de visita frente al Saprissa.

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

SAPRISSA VRS. MOTAGUA

Martes 26 de agosto 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Ricardo Saprissa / Costa Rica

Transmite: ESPN

Noticias Patrocinadas