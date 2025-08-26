Motagua avanza invicto a cuartos de la Copa Centroamericana

El FC Motagua logró su primer objetivo de la temporada, avanzar a la fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al igualar de visita 0-0 ante el Saprissa, en juego realizado en el estadio Ricardo Saprissa de Tibas, Costa Rica

Las “águilas” con la paridad finalizaron líderes invictos del grupo C con 8 puntos, dejando eliminado al gigante tico que se quedó con 7. Como segundo de grupo avanzó el Cartaginés que goleó 4-0 al CAI de Panamá y sumó 7 unidades, pero por mayoría de goles fueron segundos de la llave.

Es la segunda ocasión que Saprissa queda eliminado del torneo frente al técnico español Javier López, la primera vez fue en la edición anterior cuando el ibérico dirigirá al Achuapa de Guatemala.

ACCIONES

Fue una primera parte sin emociones, con un equipo local buscando romper el cerrojo defensivo de los catrachos, y los visitantes apostando al contragolpe con la velocidad de sus laterales.

Ninguna de las ideas tácticas funcionó, los ticos que tuvieron mayor control de balón apenas llegaron con peligro al marco del meta Luis Ortiz, mientras que los azules no inquietaron al portero Esteban Alvarado.

Un centro de Joseph Mora donde el balón pasó por todo el marco y que no conectó Gustavo Herrera, y un disparo suave de Mora fuera del área fueron las dos únicas llegadas de los de Tibás.

El segundo tiempo el control del juego siguió para el Saprissa, pero si mucho peligro para el portero Ortiz.

Motagua esta vez sí llegó y los hizo en tres veces con peligro y en las dos primeras salvó el arquero Alvarado. Primer tapó un disparo del brasileño John Kleber quien estaba debutando con los capitalinos y luego de puños sacó un remate de cabeza del panameño Jorge Serrano. Luego un rápido contragolpe de Serrano que dejó para Carlos Mejía quien definió elevado.

Los de casa intentaron con centro por ambas bandas que con certeza cortaba la zona baja de los azules. Al final Motagua logró el objetivo y es el primer de los tres clubes hondureños en la competencia en avanzar a la siguiente fase.

Alineaciones:

Saprissa (0): Esteban Alvarado, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Kenay Myrie (Jefferson Moreno 52’), Mauricio Villalobos (Marvin Loria 13’), Gustavo Torres, Sebastián Acuña (Gerald Taylor 83’), Ariel Rodríguez (Orlando Sinclair 53’) y Gustavo Herrera (Jorkae Azofeifa 83’).

Goles:

Amonestados: F. Escobar (45’), J. Brenes (63’) y M. Loria (90’)

Expulsados:

Motagua (0): Luis Ortiz, Ricky Zapata (Clever Portillo 45’), Marcelo Santos, Sebastián Cardozo, Cristopher Meléndez, Óscar Padilla, Denis Meléndez, Carlos Mejía (Jefryn Macías 80’), Rodrigo Gómez (Giancarlo Sacaza 85’), Jorge Serrano (Luis Santamaría 85’) y John Kleber (Mathías Vázquez 60’).

Goles:

Amonestados: C. Meléndez (16’), R. Zapata (26’), Denis Meléndez (62’), R. Gómez (63’) y L. Santamaría (90’)

Expulsados:

Árbitro: Daniel Quintero (México)

Estadio: Ricardo Saprissa

