Debut de película para el francés Saint-Maximin

El delantero francés Allan Saint-Maximin tuvo un debut de película en el fútbol mexicano al marcar un gol en el triunfo del América por 4-2 sobre el Atlas este domingo en el partido que cerró la sexta fecha del torneo Apertura de 2025.

El exatacante del Newcastle no fue el único nombre internacional en estrenarse en el campeonato mexicano: el mediocampista galés Aaron Ramsey jugó sus primeros minutos con el Pumas en el empate sin goles ante el colista Puebla.

Saint-Maximin ingresó en el minuto 62 en reemplazo del uruguayo Brian Rodríguez en el juego disputado en el estadio Jalisco, que comenzó con una hora de retraso debido a una tormenta eléctrica en la ciudad de Guadalajara.

El galo, de 28 años, pisó por primera vez una cancha mexicana cuando las Águilas, segundas del torneo con 14 puntos, uno menos que el líder Monterrey, iban perdiendo por 2-1.

Los visitantes, sin embargo, se fueron adelante a través de un tanto de penal de Rodríguez en el minuto 21, luego de que el árbitro señalara una mano del defensa Gaddi Aguirre en el área.

Los Zorros igualaron en el descuento del primer tiempo (45+1), cuando el argentino Gustavo del Prete conectó un zurdazo con comba desde la línea frontal del área y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo.

El paraguayo Diego González (49′) remontó para los pupilos del argentino Diego Cocca, que marchan en la decimoquinta casilla con cinco unidades, con un disparo de media vuelta en el corazón de las 18.

– El show de Saint-Maximin –

Con el marcador en contra, el técnico brasileño André Jardine mandó al campo a Saint-Maximin, que ha tenido un profundo impacto mediático desde su llegada a México hace dos semanas.

La afición americanista estalló en júbilo al ver por primera vez en acción al refuerzo francés, de gran potencia y dinamismo en el manejo de la pelota.

El 2-2 cayó al minuto 74 con un fulminante tiro dentro del área que el mediocampista español Álvaro Fidalgo mandó al ángulo superior derecho.

Cuando la paridad parecía una certeza, Saint-Maximin (89′) comenzó un ataque por el costado izquierdo, abrió la jugada con un pase hacia la derecha, se clavó en las 18 para recibir de nuevo el balón y firmó el 3-2 con un remate entre cinco defensas.

El francés corrió frenético a festejar el gol con la afición americanista. La celebración incluyó una pirueta y luego un extrovertido baile a un costado de la cancha.

Al 90+7, el chileno Víctor Dávila selló el 4-2 al aprovechar el rebote de un penal que le había atajado el portero colombiano Camilo Vargas.

– Ramsey también se estrena –

Más temprano, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, en el otro duelo dominical, Puebla presentó como su nuevo director técnico al argentino Hernán Cristante y se llevó un empate sin goles ante los Pumas.

La división de puntos estuvo marcada por el esperado debut en el balompié mexicano del mediocampista galés Aaron Ramsey, de 34 años.

El exjugador del Arsenal ingresó en el minuto 62 envuelto en ovaciones de la afición de los felinos universitarios.

Con el empate, los Pumas (13°) llegaron a seis puntos y el Puebla (18°) a cuatro, y sigue sumido en el fondo de la clasificación.

La jornada se puso en marcha el viernes. En el estadio Caliente, el Guadalajara del DT argentino Gabriel Milito se levantó de una desventaja de tres goles para empatar de visita 3-3 al Tijuana del timonel uruguayo Sebastián Abreu.

El sábado, con goles espectaculares del argentino Lucas Ocampos y del español Sergio Canales en el estadio BBVA de Nuevo León, el Monterrey goleó 3-0 al Necaxa y se trepó en la punta. (AFP)

Noticias Patrocinadas