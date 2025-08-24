Real Madrid visita al Oviedo

Real Madrid visita a Real Oviedo, uno de los equipos recientemente ascendidos a la Primera División de España, en el marco de la fecha 2 de LaLiga 2025-2026.

El conjunto carbayón debutó en el certamen con una derrota 2 a 0 lejos de su propia casa ante Villarreal por los goles del camerunés Etta Eyong y el senegalés Pape Gueye, en un encuentro en el que fue expulsado el español Alberto Reina en el visitante.

El Merengue, por su parte, inició su participación con una victoria por 1 a 0 frente a Osasuna con un tanto del francés Kylian Mbappé.

De cara a este compromiso, el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, podría darle a Franco Mastantuono la posibilidad de jugar por primera vez como titular desde su llegada a la capital española.

El argentino de 18 años, que llegó al club proveniente de River por €63.200.000, de los cuales al Millonario le quedan €45.000.000 a pagar en tres cuotas, debutó en la jornada pasada y dejó una buena impresión en 25 minutos. (EFE)

Noticias Patrocinadas