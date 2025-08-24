Marathón-Olancho, de poder a poder

El cierre de la sexta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Profesional tendrá dos partidos emotivos, donde destaca la visita del decano Marathón al Olancho FC en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

En el estadio Morazán se cierra la sexta jornada, con el duelo del Real España recibiendo al aguerrido Juticalpa de José Humberto Rivera.

OLANCHO VRS. MARATHÓN



Es un partido atractivo por el momento de ambos, buenos planteles y una excelente dirección técnica por lo que se prevé un juego de poder a poder, en donde la concentración va ser clave para llevarse los tres puntos.

Los “verdes” recuperan a uno de sus goleadores, el argentino Nicolás Messiniti, quien por una expulsión no jugó en el clásico del pasado domingo ante Motagua, pero hoy ya harán dupla con el peligroso Alexy Vega, mientras los olanchanos van con todo su elenco de lujo.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en el estadio Marcelo Tinoco, 12 abril 2025, Marathón triunfó con gol de Alexy Vega.

REAL ESPAÑA VRS JUTICALPA FC



Real España que también piensan en el decisivo juego del jueves ante Sporting San Miguelito de Panamá hoy llega con la idea de vencer a un Juticalpa que ha sorprendido a propios y extraños con su buen juego y su orden táctico.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente, 3 de abril del 2025, Real España goleó 3-0 al Juticalpa FC, con goles de Roberto Osorto, Dixon Ramírez y Eduardo Rotondi. (GG)

CLAUSURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS MARATHÓN

Domingo 24 agosto 2025

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 4 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

REAL ESPAÑA VRS JUTICALPA F.C.

Domingo 24 agosto 2025

Estadio: General Francisco Morazán, S.P.S, 6:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Kevin Ulloa

