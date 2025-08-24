Inter Miami hunde a DC United y Son marca su primer gol en la MLS

Sin varias de sus figuras desde el arranque y con un ojo en las semifinales de la Leagues Cup, Inter Miami empató 1-1 este sábado ante DC United, en una jornada en la que la estrella surcoreana Son Heung-min anotó su primer gol en la MLS.

El delantero Jackson Hopkins (13′) adelantó a DC United, colista de la Conferencia Este con 21 puntos en 28 juegos, pero el argentino Baltasar Rodríguez (64′) puso la paridad para los pupilos de Javier Mascherano en el Audi Field de Washington.

A las bajas por lesión de Lionel Messi y Jordi Alba, el Jefecito sumó las ausencias en la titular de Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets con el objetivo de preservarlos para el vital duelo del miércoles en el torneo conjunto entre las ligas mexicana y norteamericana.

Las Garzas, quintas de la Este, a ocho puntos del líder Philadelphia Union, que tiene tres partidos más, buscarán ante Orlando City el pase a la final del certamen que ganaron en 2023, en la inauguración de su palmarés.

«Queríamos darles oportunidad a otros jugadores. Necesitamos la plantilla completa, fue una decisión clara para nosotros», dijo el DT argentino.

Las rotaciones de Mascherano llevaron al Inter a emplear un 5-3-2, con Ryan Sailor como novedad en la zona defensiva y el internacional hondureño David Ruiz en la mitad de la cancha en reemplazo de Busquets.

– Rodríguez salva a Miami –

Miami no se ajustó a los cambios en la retaguardia y cometió varios errores en la salida, uno de ellos derivó en el primer gol del encuentro en un remate cruzado de Hopkins.

En el complemento, Miami mejoró en la zaga y poco a poco fue construyendo acciones en ataque que tuvieron como base los balones largos buscando a Tadeo Allende y Fafà Picault.

«Fue un tiempo para cada uno, la primera parte ellos tuvieron la intensidad y les dejamos jugar. En el segundo tiempo jugamos en territorio enemigo desde el principio, fuimos el equipo que somos», comentó Mascherano.

Rodríguez, quien estuvo en duda por molestias en la cadera, tuvo la primera gran ocasión de los visitantes en el complemento pero su remate pegó en el palo derecho del arco defendido por Luis Barraza.

El ex de Racing de Avellaneda tuvo una segunda oportunidad al minuto 64, ya con Busquets, Suárez y De Paul en el campo, al chutar de primera desde el borde del área. Esta vez el balón fue directo al ángulo y se convirtió en el 1-1.

Miami terminó sobre el arco capitalino, que con la derrota quedó sin chances de clasificar a playoffs, pero no pudo encontrar el gol de la victoria.

– Noche agridulce para Son –

En uno de los hechos destacados, y más esperados, Son Heung-min marcó su primer tanto en la MLS en el empate 1-1 de Los Angeles FC en casa de Dallas.

El excapitán del Tottenham, que fichó este mes por una cifra récord en la MLS de 26 millones de dólares, disputó su tercer partido, y segundo como titular, con su nuevo club.

A los seis minutos, Son lanzó un tiro libre por encima de la barrera con la velocidad suficiente para batir al portero Michael Collodi.

«Me alegro de haber marcado el primer gol en la MLS y también para el LAFC», dijo. «Pero, para mí, lo más importante es conseguir los tres puntos. Estoy muy, muy decepcionado por eso».

Logan Farrington igualó siete minutos después para los locales, undécimos de la Oeste, a 23 puntos del líder San Diego, que igualó sin goles con Timbers y se convirtió en el primer clasificado a playoffs.

Los Angeles, en tanto, es cuarto, a doce unidades de la punta.

En otro choque clave, Philadelphia Union se impuso 4-0 sobre Chicago Fire (10°) y llegó a 54 puntos en la punta de la Este con dos enteros más que su más cercano perseguidor, Cincinnati, que cayó 1-0 ante New York City FC (8°) con gol del costarricense Alonso Martínez.

El ecuatoriano Leonardo Campana, en tanto, abrió la cuenta en la victoria 2-1 de New England Revolution (11°) sobre Columbus Crew (6°) en su partido 100 en la MLS. (AFP)

