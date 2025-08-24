Previa
Mbappé lidera el triunfo del Real Madrid ante el Oviedo
Un doblete de Kylian Mbappé, autor de tres de los cuatro tantos del Real Madrid en las dos jornadas de LaLiga disputadas, y un gol en el tiempo añadido de Vinícius, dieron el triunfo al equipo de Xabi Alonso ante el Oviedo en su regreso al Carlos Tartiere 24 años después.
El Real Madrid sostiene el ritmo del Barcelona y consiguió su segundo triunfo con buena imagen en Oviedo. Superior en el primer acto, abrió el partido a los 37 minutos en una gran acción de Mbappé, con giro y disparo cruzado.
El equipo ovetense buscó el empate en el segundo acto y lo acarició con un disparo de Kwasi Sibo al poste, antes de que en el minuto 83 Vinícius, que fue suplente, pusiese en bandeja el doblete a Kylian. El brasileño cerró su buen partido marcando en el tiempo añadido el tercer gol madridista. EFE
Alineaciones
Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Rahim; Dendoncker, Sibo, Luka Ilic; Ilyas Chaira y Rondón.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Guler; Mastantuono, Mbappe y Rodrygo.
EFE.