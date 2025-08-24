Juticalpa FC se bajó al Real España

Real España pagó caro el menospreciar a su rival y fue derrotado en el estadio Morazán por el Juticalpa FC con marcador de 2-0, en partido que cerró la jornada 6 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los sampedranos pensando en su compromiso del jueves con el Sporting San Miguelito de Panamá por la Copa Centroamericana, salieron con un equipo con muchos jóvenes, ante un rival que nuevamente demostró que está para dar la pelea, y que con el triunfo saltó al segundo lugar que comparte con 11 puntos con Olancho FC y Marathón.

Fue un primer tiempo para el olvido, con escasas acciones de emoción en ambos marcos y una batalla campal de mucho roce y faltas en el medio campo.

Un desborde de Júnior Lacayo por la banda derecha con un centro que le salió al marco, y contuvo el juvenil Onan Rodríguez fue lo más claro del equipo visitante.

Los de casa llegaron con claridad al minuto 33 y fue un disparo de larga distancia del panameño Yesion Moreno que contuvo el meta Denovan Torres.

En el segundo tiempo ambos entrenadores modificaron sus esquemas, y con los cambios el juego mejoró y los goles llegaron.

Un remate de cabeza de David Mendoza que no pudo contener el meta Rodríguez al minuto 53, fue el 1-0 a favor del Juticalpa FC.

La respuesta de los aurinegros no se hizo espera, pero su delantera no pudo ante un agigantado Denovan Torres que en tres ocasiones ahogó el grito de gol de los sampedranos.

El meta de los “canecheros” primero voló para sacar un cabezazo de Darlín Mencía, de puños evitó un misil de Carlos Mejía y con otra volada angelical sacó una volea de César Romero.

El 2-0 lapidario fue un golazo de tiro libre de Kelvin Matute, el goleador del equipo de Olancho dejó parado el meta con su potente disparo y celebró su cuarto gol del torneo.

En la fecha 7 Real España visitará al Motagua y Juticalpa será local ante Lobos.

Alineaciones:

Real España (0): Onan Rodríguez, Ever Alvarado, Dixon Ramírez, Yeison Moreno (Carter Bodden 89’), Edson Palacios (Bryan Moya 65’), Carlos Mejía, Moisés Fajardo (Nixón Cruz 45’), Christopher Pike (Darixon Vuelto 65’), Anfronit Tatum, Jonathan Róchez (César Romero 45’) y Darlín Mecía.

Goles:

Amonestados: E. Alvarado (20)

Expulsados:

Juticalpa FC (2): Denovan Torres, Yair Medrano (Luis Hurtado 45’), Kelvin Matute, Junior García, Josué Villafranca (Ramiro Rocca 45’), Cristian Altamirano (César Canales 70’), Junior Lacayo (Carlos Fernández 45’), Armando González, Nicolás Gómez, David Mendoza y Axel Gómez (Elmer Güity 70’).

Goles: D. Mendoza (53’) y K. Matute (80’)

Amonestados: A. Gómez (36’), R. González (44’), R. Rocca (57’), D. Torres (85’).

Expulsados:

Árbitro: Kevin Ulloa

Estadio: Morazán, SPS

