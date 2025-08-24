Partido finalizado: Olancho FC (1) – (1) Marathón

En un partido luchado y de mucho combate, el Olancho FC, vio frustradas sus aspiraciones de ponerse a un punto del líder del certamen Olimpia, al empatar 1-1 ante un Marathón, que celebró como un triunfo la agónica anotación mediante lanzamiento penal, de su máximo artillero Alexy Vega.

LAS ACCIONES

La ciudad de Danlí acogía uno de los duelos más esperados de la fecha, con dos equipos con buen presente, Olancho FC de local, sin dejar escapar puntos y en el cuarto lugar de la tabla con 10 unidades, ante un Marathón en segundo, con igual número de puntos, jugando bien y que ilusionaba con sus recientes incorporaciones.

Y así lo mostró desde el inicio, porque el verdolaga comenzó muy dominante sobre el conjunto local, con llegadas que llevaban peligro, con aproximaciones de su goleador Alexy Vega y Nicolas Messiniti, pero sin lograr inquietar el arco de Gerson Argueta.

Pasada la media hora y tras sacudirse el ligero dominio, fue entonces cuando, contra todo pronóstico, llegó el primer gol del olanchano, cuando Rodrigo de Olivera los puso a ganar 1-0 al 31’, el empuje inicial del “monstruo” se fue desvaneciendo, mientras que el local mostraba sus “dientes” y hasta amenazaba con alcanzar la segunda anotación.

El pitazo final en la primera parte del árbitro Said Martínez, fue un bálsamo que en doble dosis necesitó el técnico Pablo Lavayen, quien, al ver la solidez defensiva de su rival y la contundencia en ataque, recurrió a sus variantes para alcanzar por lo menos la igualada en la complementaria.

El problema fue que el “potro” también salió con esa mentalidad, y al ver que su rival se desnudaba en defensa, ya provocaba muchas ocasiones y parecía cuestión de tiempo para aumentar su ventaja.

Con el tiempo casi cumplido, y cuando todo indicaba que el “potro” se embolsaba los tres puntos, se vino una falta penal al 87’, que acabó con la ilusión olanchana, porque apareció una vez más el goleador del certamen Alexy Vega para convertir el definitivo 1-0 que repartió puntos por igual y siete en su cuenta personal (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLANCHO FC 1) – Gerson Argueta, Óscar Almendárez, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Ramírez, Diego Rodríguez, Alex López (Henry Gómez 64’), Rodrigo de Oliveira (Carlos Small 80’), Juan Delgado (Mario Moncada 87’), Omar Elvir (Yeison Mejía 64’), Marlon Ramírez (José Domínguez 81’)

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: Rodrigo de Olivera (31’)

Amonestados: Juan Lasso

Expulsados: No hubo

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 4 p.m.

MARATHÓN (1) – César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Isaac Castillo (Tomás Sorto 73’), Bryan Farioli (César Sevilla 83’), Damín Ramírez (Jonathan Bueso 58’), Nicolas Messiniti, Alexy Vega, José Aguilera, Iván. Anderson, Jaylor Fernández (Cristian Sacaza 58’)

Técnico: Pablo Lavayen

Goles: Alexy Vega (87’)

Amonestados: Jonathan Bueso

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas