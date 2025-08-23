Olimpia a ratificar liderato

La sexta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional, continúa esta tarde en el estadio Nacional, donde Olimpia recibe al aguerrido Platense, mientras por la noche en el Rubén Deras, el CD Choloma y Génesis mide fuerzas en un duelo con técnicos amenazados de despido.

El domingo se cierra con importantes partidos, en Danlí, Olancho FC recibe al Marathón en un duelo muy significativo y en san Pedro Sula, Real España encara al Juticalpa FC.

OLIMPIA VRS PLATENSE

En uno de los denominados clásicos por su rivalidad, desde los años sesenta, Olimpia espera al Platense en el estadio Nacional, en un duelo muy atractivo por el buen momento de ambos, donde Olimpia es líder, pero solamente tiene un punto más que el sorprendente cuadro «selacio».

El favoritismo es para Olimpia, con un amplio plantel, pero los «merengues» tendrán qué rotar jugadores por su juego decisivo el miércoles ante el Xelajú en el estadio Nacional, mientras los «Selacios» de Raúl Cáceres llegan con todas sus figuras para hacerle pasar un mal rato al campeón.

DATOS HISTÓRICOS:

El partido más reciente de la serie, 14 abril 2022, empataron sin goles.

CD CHOLOMA VRS GÉNESIS



Es un duelo de alto riesgo para ambos técnicos, tanto Fernando Molina como Luis Alvarado, podrían perder su trabajo si pierden hoy.

Es un parido de dos equipos en aprietos, pero que no juegan mal, pero el local está más obligado a ganar para alejarse del farolillo rojo e involucrar directamente a los paceños de la Policía Nacional.

DATOS HISTÓRICOS:

Ambos equipos viene de perder, Génesis en casa contra Olancho y el CD Choloma ante Juticalpa en San Francisco de la Paz. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. PLATENSE

Sábado 23 agosto 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Guity

CD CHOLOMA VRS. GÉNESIS

Sábado 23 agosto 2025

Estadio: Rubén Deras, Choloma

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

