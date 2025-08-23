Olimpia regresa a senda del triunfo

El campeón volvió a sonreír y celebrar un triunfo, tenía tres partidos empatados y venciendo 3-1 al Platense alargó su invicto a 14 sin perder.

Los goles “melenudos” de José Mario Pinto (13 y 80) y Derek Moncada (29), mientras el descuento “escualo” de su goleador, Erick Puerto (43).

LAS ACCIONES:

Olimpia fue muy superior desde el inicio y ha sumado un triunfo merecido, aunque Platense en ciertos tramos del juego lo inquietó y estuvo a punto de empatar el partido.

El campeón abrió la cuenta a los 13 minutos en un gran pase de Jorge Álvarez que definió José Mario Pino, quien volvía anotar en la Liga y precisamente al club al que le hizo gol en su debut profesional.

Eso bajó un tanto los ánimos visitantes, ya que no se encontraba en la cancha y su entrenador, Raúl Cáceres, rápidamente hizo cambios tempraneros, luego de recibir el segundo gol marcado por Derek Moncada a pase de Jorge Benguché.

Los cambios, sobre todo el ingreso del goleador Erick Puerto, le dio otra tonalidad al cuadro porteño que se acercó con más peligro al pórtico de Edrick Menjívar anotando al minuto 42 en una jugada a balón parado a doble cabezazo, primero el capitán Georgie Welcome que concluyó con el descuento.

En la segunda mitad, Platense apretó, pero no tuvieron tranquilidad para anotar el empate y trataron de tener mayor efectividad, pero tampoco la tuvieron con el ingreso de Aldo Fajardo.

Más bien el campeón amplió la cuenta, luego del ingreso de Kevin López y Michael Chirinos, pero fue una combinación de Kevin Guity y Pinto que produjo el 3-1 definitivo en favor del campeón.

Con el triunfo, Olimpia se aleja con 13 puntos en solitario en el primer lugar, mientras Platense quedó estancado en el quinto puesto con nueve puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA

Noticias Patrocinadas