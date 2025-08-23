Previa
CD Choloma por fin ganó, Génesis se hunde
CHOLOMA.- El CD Choloma con 10 hombres logró ganar por fin en su regreso a Liga nacional al derrotar merecidamente al Génesis, club que sigue decepcionando en la profesional.
Los goles “maquileros” los hicieron Axel Alvarado (27) y el colombiano Leider Anaya (81).
El descuento policial fue obra de Williams Moncada (76).
ACCIONES:
CD Choloma mantuvo su buen ritmo de juego, pero enfrentaba a un equipo urgido de puntos al igual que ellos, por lo que tuvieron que trabajar el triunfo hasta el final.
Se pusieron en ventaja los locales en un gran pase de Jonathan Córdova Axel Alvarado, quien cruzó a Rolando Balanta con un remate potente y bajo al minuto 27.
Ese gol dañó mucho al Génesis, tanto que Luis Alvarado apuró en los cambios y logró igualar las acciones con doble cabezazo que concluyó con golazo de Williams Moncada, empatando en forma impresionante.
Pero la historia no estaba escrita todavía, el CD Choloma que había perdido por expulsión a Kemssie Abbott sacó fuerzas de flaqueza y en un gran pase Yaseth Chávez al colombiano Leider Anaya liquidaron a los policías con un remate cruzado del colombiano a falta de 10 minutos.
Ese gol les daba el primer triunfo en su regreso a Liga Nacional y desplazó en la novena posición al Génesis, que se sigue hundiendo en el Torneo Apertura con apenas tres puntos con el triunfo logrado ante Motagua en La Paz.
FICHA TÉCNICA:
CD CHOLOMA (2): Jeison Truqué, Hesler Díaz, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Brian Félix) (77), Yeison Mosquera, Yasser Santos (Julio Barrios) (84), Yethson Chávez, Melvin Quevedo (Mario Martínez) (46), Selvin Guevara (Leider Anaya) (77), Axel Alvarado (Johny Leverón) (69) y Kemssie Abbott.
GOLES: Axel Alvarado (27) y Leider Anaya (81)
AMONESTADOS: Axel Alvarado
EXPULSADOS: Kemssie Abott (73)
GÉNESIS (1): Ronaldo Balanta, Christopher Fonseca (Williams Moncada) (71), Antonio Polidoro, Jonathan Paz, Ismael Santos, Oliver Morazán (Edwin Maldonado) (65), Moisés Rodríguez (Marvin Maldonado) (57), Denilson Núñez, Jefrey Miranda (Carlos Arzú) (57), Herbert Núñez (Kevin Salazar) (65) y Ángel Tejeda.
GOLES: Williams Moncada (73)
AMONESTADOS: Oliver Morazán, Jonathan Paz, Ismael Santos, Edwin Maldonado, Kevin Salazar
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: Rubén Deras, Choloma