Barcelona visita al Levante de Kervin Arriaga

El Barcelona y el Real Madrid, que comenzaron LaLiga EA Sports 2025/26 con victorias pero con sensaciones diferentes, tratarán de consolidar este inicio de curso en el campo de dos recién ascendidos como Levante y Oviedo, respectivamente, cuyas aficiones volverán a saborear la máxima categoría.

El equipo valenciano, que ha estado en Segunda tres campañas seguidas, empezó con una ajustada derrota, in extremis, en Mendizorroza ante el Alavés, a donde compareció, como otro nutrido grupo de equipos, con la plantilla más que mermada a causa del ‘fair play’ financiero, pendiente de entradas y salidas.

El equipo de Juan Calero, no obstante, promete batalla ante el vigente campeón y primer líder de la temporada, que inició la defensa de su corona con un solvente triunfo en el campo del Mallorca, aunque no exento de polémica, con otra demostración de Lamine Yamal junto al brasileño Raphina y compañía.

Incluso para el choque del Ciutat de Valencia se presume la reaparición del goleador polaco Robert Lewandowski, tras superar sus problemas físicos.

Mucho más ha tenido que esperar la hinchada del Oviedo para reencontrarse con la elite. No estaba en Primera el cuadro asturiano desde la campaña 2000-01. Larga y difícil travesía que encuentra la recompensa con este reestreno en la máxima categoría, además con la visita del Real Madrid al Carlos Tartiere.

La derrota en Villarreal no empaña la ilusión de los oviedistas. El penalti errado por el venezolano Salomón Rondón y la expulsión de Alberto Reina en el tramo inicial del encuentro mermaron al conjunto de Veljko Paunovic, que probará la evolución del conjunto de Xabi Alonso tras su ajustada victoria ante Osasuna, después de un choque con mucho dominio y poco peligro, salvado por una pena máxima forzada y transformada por Kylian Mbappe, llamado a ejercer de líder de este nuevo Real Madrid con el 10 a la espalda.

El Atlético de Madrid, el gran aspirante a plantar cara a Barça y Real Madrid, necesita recomponerse después del doloroso estreno con la derrota ante el Espanyol. El remozado cuadro del argentino Diego Pablo Simeone debe resarcirse ante su afición en el Riyadh Metropolitano ante el otro recién ascendido, el Elche, también reforzado y con novedades notables. Simeone no podrá contar con Alex Baena, con una lesión muscular que le impedirá debutar ante su afición.

Atractivo se presenta también el encuentro de San Mamés entre el Athletic Club, que ha comenzado el curso liderado por Nico Williams, y el Rayo Vallecano, sobresaliente en el estreno con una clara victoria en Girona, aunque metido de lleno en la última eliminatoria previa de la Liga Conferencia ante el Neman bielorruso, en su retorno a Europa un cuarto de siglo después.

El choque se disputará el lunes, al igual que el Sevilla-Getafe, que cerrará el programa de la jornada. Un choque el del Ramón Sánchez Pizjuán entre dos equipos más que mermados de efectivos, aunque al conjunto madrileño le dio para ganar al Celta a domicilio y al Sevilla no así en San Mamés, si bien los pupilos del argentino Matías Almeyda mostraron una muy buena cara en el segundo periodo, en el que pusieron en jaque al Athletic.

También será Sevilla la ciudad encargada de abrir el programa del fin de semana, concretamente el estadio La Cartuja, a donde jugará el Betis del chileno Manuel Pellegrini como local por la remodelación del Benito Villamarín. Con el punto sacado en Elche, el equipo verdiblanco no quiere fallar en esta nueva ubicación ante el Alavés del argentino ‘Chacho’ Coudet.

La temporada se avecina también ilusionante para un Villarreal que ha vendido bien y parece estarse reforzando también muy bien. El conjunto de Marcelino García Toral espera alargar su inicio triunfador en La Cerámica ante el Girona, herido por la forma de perder en el encuentro inaugural de la temporada ante el Rayo, en una tarde negra del meta argentino Paulo Gazzaniga, que además será baja por sanción tras ser expulsado.

El Mallorca, sin dos de sus hombres importantes, expulsados ante el Barcelona, como el delantero kosovar Vedat Muriqi y medio Manu Morales, recibirá al Celta con la misión de ambos de estrenar su casillero; la Real Sociedad quiere comenzar fuerte en el Reale Arena a costa de un Espanyol fortalecido por su remontada ante el Atlético; y Osasuna, muy defensivo en el Bernabéu, pretende exponer una cara bien distinta frente al Valencia en El Sadar.

PARTIDOS DE HOY:

Mallorca-Celta

Atlético de Madrid-Elche

Levante-Barcelona. (EFE)

