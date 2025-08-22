Victoria y Motagua en duelo de “necesidades”

La jornada seis del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional, se pone en marcha este viernes, cuando el Victoria, último lugar de la tabla de colocaciones, reciba al Motagua, en duelo pactado para las 7:30 pm en el estadio Ceibeño.

La jornada se completará este fin de semana con los juegos Olimpia vs Platense, CD Choloma vs Génesis FC, Olancho FC vs Marathón y Real España vs Juticalpa FC

VICTORIA – MOTAGUA

El Victoria, que dirige el mexicano David Patiño, apostará hoy a ganar su primer juego y cortar una mala racha de cuatro derrotas al hilo, pero lo hará ante un urgido Motagua, con apenas un empate después de 4 enfrentamientos, y con la motivación de contar con el español Javier López, que debutó como su nuevo técnico en la cuarta jornada donde igualó 3-3 ante Marathón.

Los dirigidos por López, vienen de perder tres juegos consecutivos y empatar uno, el de la cuarta fecha, lo que contrasta con los buenos resultados en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, en la que ha sumado siete puntos, saldo de dos triunfos y un empate, en su grupo, el C.

Duelo clave también para la continuidad del entrenador mexicano David ´Patiño, puesto que además de marchar en la última posición, sin puntos y sin goles , tiene la obligación de sumar jugando de local en el renovado estadio Ceibeño.

Por su lado, el “ciclón” azul que anunció la renovación de una de sus principales figuras, Luis Vega, intentará salir de su incómoda novena posición para comenzar a ganar terreno en el torneo liguero y además llegar con doble dosis de motivación a su definitivo compromiso por la Copa Centroamericana, donde enfrentará en calidad de visita al Saprissa de Costa Rica.

El duelo entre “jaibas” y “águilas” originalmente estaba programado para jugarse este sábado 23, pero el duelo decisivo de Motagua ante el Saprissa de Costa Rica el próximo martes 26 de agosto habría generado el cambio. (CR)

DATO HISTÓRICO

El último enfrentamiento entre ambos, data del pasado sábado 3 de mayo del 2025, donde igualaron 1-1, en pulso correspondiente a la Jornada 18 del Clausura 2025.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

VICTORIA – MOTAGUA

Viernes 22 de agosto 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Ceibeño

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

