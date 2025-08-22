Motagua vuelve al triunfo

Motagua puso fin a su sequía de triunfo en el torneo Apertura y celebró por primera vez bajó el mando del entrenador español Javier López, al derrotar 1-0 al Victoria en juego efectuado en el estadio Ceibeño y que abrió la fecha 6.

Los azules a pesar que jugaron con un equipo alternativo pensando en su compromiso del martes ante el Saprissa en Costa Rica, mostraron una mejoría y de paso incrementaron la crisis de los ceibeños que acumulan cinco derrotas en igual número de juegos, y todavía no anotan en la competencia.

El héroe para Motagua fue el delantero Mathías Vázquez, quien de cabeza mandó el balón al fondo de la red al minuto 42.

LAS ACCIONES

En el primer tiempo los capitalinos jugaron prácticamente en terreno ajeno, y tuvieron múltiples ocasiones de gol en su mayoría en los botines del panameño Carlos Serrano.

“El Puchilin”, primero estrelló el balón en el horizontal con remate de cabeza, luego falló un mano a mano con el meta Humberto Acevedo, seguidamente de cabeza intentó y esta vez el meta colombiano de puños salvó.

El merecido gol para los capitalinos llegó al minuto 42 y lo hizo el joven Mathías Vázquez quien aprovechó un rezago del portero “jaibo” para anotar de cabeza y poner el 1-0.

En el complemento Motagua siguió con su dominio del juego, y los locales tuvieron una leve mejoría pero en defensa al no permitir tan fáciles las llegada del rival, en ataque apenas llegaron al marco de Luis Ortiz quien fue un espectador más del juego.

Con el gane Motagua viajará con los ánimos elevados a Costa Rica para jugar el martes con Saprissa donde está obligado a sumar para lograr el pase a la segunda ronda de la Copa Centroamericana, luego regresará para jugar en casa ante Real España; mientras que Victoria visitará el sábado a Génesis en la fecha 7.

Alineaciones:

Victoria (0): Humberto Acevedo, Allan Banegas (Yunny Dolmo 83’), Daniel Delgadillo (Segundo Granja 60), Walter Martínez (Kolton Kelly 60’), Fabricio Silva, Carlos Bernárdez, Rodolfo Espinal, Stedman Pérez (Justin Izaguirre 80’), Ángel Barrios, Luis Franco (Dester Mónico 60’) y Kesdy Sevilla.

Goles:

Amonestados: A. Banegas (51’), K. Kelly (63’)

Expulsados:

Motagua (1): Luis Ortiz, Jonathan Argueta (Luis Santamaría 60’), Sebastián Cardozo, Marcelo Santos, Clever Portillo, Denis Meléndez (Jonathan Núñez 75’), Carlos Discua, Rodrigo Gómez, Carlos Mejía, Jorge Serrano (Jefryn Macías 60’) y Mathías Vázquez (Maicol Cabrera 75’).

Goles: M. Vázquez (42’)

Amonestados: S. Cardozo (86’), O. Padilla (87’), C. Mejía (90’) y J. Núñez (91’)

Expulsados:

Árbitro: Melvin Matamoros

Estadio Ceibeño

