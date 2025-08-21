Rueda anuncia que Hondsuras será su último baile

Reinaldo Rueda Rivera, seleccionador de Honduras, en la conferencia de prensa del lanzamiento de boletos para el juego ante Nicaragua, confirmó que la selección de Honduras será su último equipo profesional en su extensa y exitosa carrera.

«Estamos enfocados con los muchachos para tratar de llegar al mundial, hemos hablado que será nuestra despedida, al igual que muchos jugadores, que lo hagamos por todo lo alto, en mi caso ya es tiempo para dedicárselo a la familia», dijo muy emocionado.

Rueda se impactó con algunos videos de su carrera: «Soy muy emotivo, máxime a esta altura de la vida, los recuerdos nos vienen a la mente y queremos tener un cierre digno para Honduras y en forma personal», confió.

Ante la pregunta del éxito de aquella selección que él clasificó fue muy claro: «No fui yo solo, fue un milagro de Dios, de nuestra María santísima y los muchachos, yo solo di las ideas de como llegar y ellos lo ejecutaron, era un grupo inolvidable, de una gran calidad, que merecía estar en un mundial», aclaró.

Respecto a lo que se viene fue muy claro: «Debemos estar unidos en pos de la Selección, los muchachos y yo estamos enfocados y sentimos que todo el país nos apoya porque queremos ver a Honduras en el próximo mundial», indicó.

Del momento actual de la selección refirió: «No ha sido fácil, han sido dos meses de sufrimientos, de movimientos, de incertidumbres, de dudas, de hecho valoraré junto a mis auxiliares hasta el fin de semana para definir la lista que competirá ante Haití en Curazao y Nicaragua en Tegucigalpa» afirmó.

En parte, Rueda se muestra alegre porque varios jugadores han cambiado de destino: «Eso agranda a la Selección, mi preocupación es como van a llegar, algunos no han cambiado de equipo como David Ruiz y su situación es complicada, otros van a nuevos proyectos, pero no sabemos como tendrán, estamos preguntándoles constantemente a ellos y sus cuerpos técnicos en un monitoreo total», apuntó.

También reitero la importancia de tener una liga competitiva: «En la última Copa Oro viajaron 14 de la Liga, eso indica que siempre damos prioridad de lo que tenemos a mano, por eso es vital que la misma crezca porque de acuerdo a ello mejora nuestra selección», afirmó.

Un tema puntual fue Anthony «Choco» Lozano: «Con Anthony platicamos contantemente, no ha tenido fortuna, llegó a un equipo que pasa tiempos bajaos y eso se lo lleva el encuentro, tenía alguna opción en Europa y en Honduras, que podría darse, lo que será muy bueno para nosotros», reflexionó.

De los rivales y el hecho de tener tres juegos seguidos en casa, indicó: «Está claro que ganar en casa será vital, ya que las visitas no serán fáciles, pero esperamos también sumar fuera», apuntó.

De la decisión de jugar en el Nacional fue claro: «La selección es de todo el país, la hemos llevado a jugar a ambos lados, en esta ocasión se decidió por Tegucigalpa, obviamente que las canchas influyen en la decisión final de donde jugar», concluyó. (GG)

Noticias Patrocinadas