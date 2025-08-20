Ultimátum para Real España

Real España, último de grupo B se juega esta noche todo ante el Diriangén de Nicaragua en el estadio Morazán, al que debe vencer sí o sí, enfrentando a un rival directo que concluye hoy su fase de Grupos.

Por lo anterior, la «realeza» deberá ganar los dos juegos de local y contar con la «ayuda» del Sport Herediano para irse con ellos a la siguiente ronda.

REAL ESPAÑA VRS. DIRIANGÉN

Se espera hoy el respaldo total de la afición «aurinegra» para sumar su primer triunfo en esta edición de la Copa Centroamericana, ya que de visita cayó 4-2 ante Sport Herediano y 2-1 ante Municipal de Guatemala.

Para hoy la consigna es ganar como sea para meterle presión a San Miguelito que mañana recibe a los florenses en el estadio Universitario.Ganarle a un rival directo es bueno para Real España, se pondría a un punto a falta de un juego que será el cierre la próxima semana ante San Miguelito.

En el Real España sabe la clave de este juego y lo vital que es para mantenerse con vida en el grupo B, por lo que las esperanzas no se consuman a manos del cuadro pinolero con un empate o gane de ellos esta noche en el estadio general Francisco Morazán.

DATOS HISTÓRICOS:

Real España y Cacique Diriangén se enfrentarán por segunda vez en la Copa Centroamericana, en el anterior igualaron 0-0 en la Jornada 4 del Grupo C el 24-ago-2023 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. (GG)

COPA CENTROAMERICANA-2025: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS DIRIANGÉN

Miércoles 20 agosto 2025

Estadio: Francisco Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: ESPN Deportes, Disney Plus

