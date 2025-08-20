Partido finalizado: Real España (1)- (0) Diriangén

Una solitaria anotación por intermedio de Bryan Moya, bastó para que el Real España continuara soñando en la Copa Centroamericana 2025, al derrotar ayer 1-0 al Diriangén de Nicaragua, en duelo por el grupo B y donde el aurinegro ahora tiene la posibilidad de jugarse su destino ante el San Miguelito de El Salvador

LAS ACCIONES

En el último lugar de su grupo, con cero punto , dos derrotas y con su entrenador Jeaustin Campos, sancionado por la Concacaf con 10 partidos sin dirigir, el Real España enfrentaba al Diriangén de Nicaragua, en duelo obligado a vencer para mantener la ilusión de avanzar a fase de Grupos.

Hay que reconocer que la “maquina” ante su “necesidad”, buscó sin éxito ordenar su juego para partir al ataque con opciones serias, pero chocó con la rocosa defensa visitante que impidió que el impulso de los hondureños se trasladara al resultado.

31 minutos tuvieron que pasar para que el aurinegro llegara con peligro real a la portería de Brayan Rodríguez, pero después y hasta el final de la primera parte, se fueron quedando sin ideas, en un duelo que no les resultaba cómodo, ante un rival que planteaba su apuesta al contragolpe.

El empate parcial dejaba eliminado al aurinegro y lo anterior obligó a su entrenador Hugo Viegas a realizar variantes en la complementaria para ir en busca de la victoria, tomó la iniciativa, y logró su objetivo al ponerse a ganar 1-0 con gol de Bryan Moya al 64’.

Después y hasta el final el marcador no se movió más, pero fue suficiente para que Real España además de sacar de la competencia al Diriangén, también continúe su sueño de avanzar a cuartos de final el próximo jueves cuando reciba al San Miguelito. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA: (1) – Luis López, Maylor Núñez, Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo De Souza (Yeison Moreno 82’), Jack Baptiste, Dixon Ramírez (Bryan Moya 46’), Darixon Vuelto (Anfronit Tatum 85’), Daniel Aparicio, Roberto Osorto (Carlos Mejía 65’, César Romero 82’))

Técnico: Hugo Viegas

Goles: Bryan Moya (64’)

Amonestados: Gustavo De Souza, Yeison Moreno

Expulsados: No hubo

Árbitro: José Torres

Estadio: Francisco Morazán, SPS

DIRIANGÉN (0) – Brayan Rodríguez, Anyelo Velásquez, Justing Cano, Melvin Hernández, German Aguirre, Jonathan Moncada, Luis Coronel, Jason Coronel, Junior Arteaga, Renzo Carballo, Rodrigo Llano (José Montiel 63’)

Técnico: José Giacone

Goles: No hubo

Amonestados: Rodrigo Llano, Luis Coronel, German Aguirre

Expulsados: No hubo

