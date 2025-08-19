Olimpia busca dulce revancha ante Águila

A un año de su caída 2-0 en la Copa Centroamericana 2024, el Olimpia busca revancha este día justamente ante el Águila de El Salvador, en compromiso por el grupo D, pactado para las 8:00 pm en el imponente Estadio Cuscatlán de la nación salvadoreña.

AGUILA – OLIMPIA

Luego de sumar seis puntos en sus dos últimas presentaciones, el equipo comandado por Eduardo Espinel reta al Águila de El Salvador, con el objetivo de mantener su racha invicta en el torneo y con la misión de retomar la punta en Copa Centroamericana 2025, que actualmente ostenta el Xelajú MC de Guatemala con 9 puntos.

Previo al duelo y en tras realizar el reconocimiento del escenario, el equipo se declaró motivado tras un inicio prometedor en la Copa, y en el primer lugar de la liga local, sin embargo, el último encuentro liguero no fue tan positivo para al igualar 0-0 ante Real España.

No obstante, para este duelo el entrenador anuncia plantel completo, y únicamente mantiene las dudas de Jorge Álvarez y Carlos ‘Mango’ Sánchez, quienes están regresando de una lesión.

Un triunfo en este partido sería vital para Olimpia, ya que les aseguraría un lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, y este día es la oportunidad de aliviar sus penas, tomando en consideración que, en las últimas dos ediciones, quedaron eliminados en la fase de grupos bajo la dirección de Pedro Troglio y ahora, con Espinel al mando, están a un paso de romper esa mala racha y avanzar más lejos en la competencia.

Por su parte los aguiluchos rivales de turno, vienen de una contundente victoria 2‑0 sobre el Hércules, donde sumaron sus primeros tres puntos y a la vez reafirmaron su solidez como locales.

También vienen de ganar en la Liga local por 2-1 ante el Limeño y son terceros en la tabla del Apertura 2025.

En cuanto a bajas, únicamente reportan la del argentino Franco Cacace, quien sufrió una luxación acromioclavicular en su hombro izquierdo, según el parte médico del club.

El Xelajú de Guatemala lidera actualmente las posiciones del Grupo D, invicto con nueve puntos. Después viene el Olimpia con seis puntos, el Águila con tres unidades y el último lugar lo completa el Hércules y el Real Estelí con cero puntos.

DATO HISTÓRICO

El último antecedente entre ambos data del 23 de agosto del 2024, donde Águila se llevó una victoria 2-0 en el Estadio Cuscatlán en San Salvador.

COPA CENTROAMERICANA 2025, ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

CD AGUILA VRS. OLIMPIA

Martes 19 de agosto 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Cuscatlán

Transmite: ESPN

