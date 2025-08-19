Previa
Mbappé le da a Xabi Alonso la victoria en su estreno en el Santiago Bernabéu
Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 51 permitió a Xabi Alonso estrenarse en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid con victoria ante Osasuna (1-0) en la primera jornada de Liga.
Un penalti que forzó el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta.
Partido entre Real Madrid y Osasuna el que debutó el argentino Franco Mastantuono con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68. EFE
Alineaciones:
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim, Vinícius y Mbappé.
Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Rubén García; y Budimir. EFE
