Olimpia empata sufridamente con el Águila

Olimpia no pudo concretar su pase a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al igualar 2-2 ante el Águila de El Salvador, en partido de la jornada tres del grupo D, celebrado en el estadio Cuscatlán del vecino país.

Con el empate el gran beneficiado de la llave fue el Xelajú de Guatemala, que clasificó al tener 9 puntos, Olimpia llegó a 7, Águila tiene 4 y Hércules y Real Estelí no suman.

En la última fecha Olimpia recibe el miércoles 27 al Xelajú y con un empate avanzará, mientras que Águila juega ese mismo día con el Real Estelí y está obligado a ganar por goleada y que los hondureños pierdan.

Fue un primer tiempo para el olvido para el equipo hondureño a pesar que se fue al descanso con el empate de 1-1.

Los salvadoreños dominaron, controlaron el balón y tuvieron muchas ocasiones para anotar, unas las contuvo Edrick Menjívar, las otras fueron desperdiciadas por la delantera naranja.

Diego Gregori en dos ocasiones perdonó a los albos, el delantero español primero probó de larga distancia y el meta salvo, luego frontal al marco elevó.

El gol de los “emplumados” llegó en una gran falla de Edwin Rodríguez que aprovechó el capitán Darwin Cerén para fusilar a Menjívar y poner el 1-0.

La paridad de Olimpia llegó tras un largo saque de banda de Marcos Montiel, que habilitó a Jerry Bengtson quien no falló y puso el 1-1.

En el segundo tiempo Olimpia tuvo chispazos de mejoría y pudo remontar en dos contragolpes donde uno terminó con el balón en fondo de la red, pero el central anuló la acción de Bengtson por supuesto fuera de juego.

El segundo gol del Águila llegó al minuto 70 con un taquito de Mauro Caballero tras un tiro de esquina que no pudo despejar la zaga blanca.

Los catracho no dejaron festejar muchos a los salvadoreños, y rápidamente volvieron a empatar esta vez con un disparo cruzado de Jorge Benguché quien acaba de ingresa al juego.

Los “leones” al final terminaron mejor y tuvieron varias ocasiones para llevarse el triunfo, pero no pudieron ante el meta Benji Villalobos.

Alineaciones:

Águila (2): Benji Villalobos, Julio Sibrían, Tomas Granittos (Walter Pineda 68’), Dixon Rivas (Carlos Garay 83’), Tereso Benítez, Diego Gregori (Erick Cabalceta 77’), Nelson Rodríguez (Joel Turcios 68’), Mauro Caballero, Darwin Cerén, Herberth Díaz y Ronald Gómez.

Goles: D. Cerén (30’) y M. Caballero (70’)

Amonestados: N. Rodríguez (86’)

Expulsados:

Olimpia (2): Edrick Menjívar, Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas (Carlos Sánchez 90’), Marcos Montiel (Jorge Álvarez 60’), José Mario Pinto (Kevin López 73’), Edwin Rodríguez, Mario Chirinos (Dereck Moncada 60’), Yustin Arboleda (Jorge Benguché 73’) y Jerry Bengtson.

Goles: J. Bengtson (39’) y J. Benguché

Amonestados: K. Güity (35’), F. Queiroz (55’), E. Rivas (61’), J. Álvarez (87’) y E. Rodríguez (89’)

Expulsados:

Árbitro: Félix Mojica (Nicaragua)

Estadio: Cuscatlán

