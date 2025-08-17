Retraso inaudito del clásico

En el fútbol ocurren cosas insólitas y en el clásico Motagua-Marathón, el asistente del cuadro sampedrano, Mario Beata, se equivocó en la hoja de alineación, ubicando a Kenny Bodden en lugar de Henry Figueroa.

Todo estaba normal hasta que el Motagua se dio cuenta del error, el contrario que ni la cuarteta encabezada por Jefferson Escobar se había dado cuenta.

Junior Izaguirre, asistente del español, Javier López, habló con el cuarto árbitro Selvin Brown, quien de inmediato llamó al central y fueron claros Bodden debía alinear y que la única manera de que jugara Henry Figueroa era por un cambio casi de inmediato,

El hecho se consumó así, pero el error de Beata fue garrafal que ojalá para su equipo, no le cueste daños en el marcador. (GG)

