Motagua a cortar mal inicio

La jornada cinco del torneo Apertura de la Liga Nacional se cierra este domingo con dos juegos, en Olancho el Juticalpa FC recibe al benjamín CD Choloma, mientras que en la capital el Motagua espera al Marathón en el denominado clásico de las “emes”.

JUTICALPA – CD CHOLOMA

El cuarto partido de la fecha dará inicio a las 3:00 de la tarde en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz, Olancho, donde el Juticalpa FC es local ante el CD Choloma.

Los “canecheros” han tenido un gran repunte deportivo y muestra de ello fue su empate de en la fecha anterior ante el campeón Olimpia en la capital. Los problemas administrativos son cosa del olvido y ahora los dirigidos por Humberto Rivera están mostrando que quieren ser protagonistas en el certamen.

Mientras que los “maquileros” van por su primer triunfo en su regreso a primera división, luego de haber perdido con Olimpia y Real España y empatado con Lobos.

DATOS HISTORICOS

Los clubes Juticalpa FC y CD Choloma se enfrentarán por primera vez en Liga Nacional en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz, Olancho

Juticalpa – CD Choloma

Fecha: Domingo 16 agosto 2025

Hora: 3:00 pm

Estadio: Óscar Peralta, Olancho

Árbitro: José Valladares

Transmite: Deportes TVC

CLÁSICO Y DEBUT

En la capital el Motagua llega al juego con la urgencia de ponerle fin a su mal inicio de torneo donde ha perdido sus tres juegos. Los azules tendrán en debut liguero de su nuevo entrenador el español Javier López.

Se espera que con el cambio en la dirección técnica las “águilas” comiencen a tomar vuelo en la Liga y a dejar los últimos lugares de la tabla.

La tarea para los capitalinos no será nada fácil, enfrentan a un equipo sampedrano que busca seguir en los primeros lugar y acumular su tercera victoria del campeonato.

DATOS HISTORICOS

El último enfrentamiento entre azules y verdes en Tegucigalpa fue el 30 de enero del 2025 y finalizó 2-2. Por Motagua anotaron Rodrigo Auzmendi y Giancarlo Sacaza, por Marathón lo hicieron Alexy Vega y Odín Ramos

Motagua – Marathón

Fecha: Domingo 16 agosto 2025

Hora: 7:30 pm

Estadio: Nacional

Árbitro: Jefferson Escobar

Transmite: Deportes TVC

