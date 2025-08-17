Empate vibrante en el Nacional

Clásico de infarto en el Nacional

Partidazo en el Nacional, un clásico para no olvidar, Motagua y Marathón, lucharon de poder a poder y empataron 3-3 en una noche de goles.

Por los locales anotaron Jonathan Núñez (32), Marcelo Santos (55) y Rodrigo Gómez (60), mientras en el lado “verde” marcaron Henry Figueroa (20) y Alexy Vega (26 y 46).

EL JUEGO:

De inicio a fin un buen partido, propuesta ofensiva, cerro amarrete, algo no muy común en los clásicos, aunque lucía más sólido Marathón que buscaban en el clásico el liderato absoluto.

Los “verdes” llegaron más firmes desde los primeros minutos y en una bonita pared entre Damín Ramírez y Henry Figueroa, el zaguero de zurda aprovechó la endeble zaga local para adelantar al decano del fútbol hondureño.

No tardó mucho el segundo, una bola que le quedó a Alexy Vega, quien cruzó a su ex compañero Luis Ortiz.

Los “azules” heridos en su amor propio buscó descontar y lo hicieron al minuto 32 en un balón suelto que Jonathan Núñez mandó a guardar al fondo de la red.

En el segundo tiempo con los cambios hechos por el español Javier López se esperaba una reacción del “ciclón”, pero otra desatención defensiva da el tercero a los “verdes” en una combinación de Ramírez con Vega, quien nuevamente envió a guardar el balón al fondo de la red.

Ese gol fue otro golpe para Motagua, pero lo supieron asimilar, ya que descontaban de nuevo en un tiro de esquina bien cobrado por Rodrigo Gómez que de testa aprovechó el capitán Marcelo Santos.

Esa anotación fue motivante para un equipo que caía en lo moral y lograron el empate a los 60 en un balón suelto que Gómez mandó a guardar al fondo de la red.

De allí en adelante ambos equipos tuvieron chances del cuarto y el que estuvo cerca de ganar fue Marathón, un penal claro de Mathias Vázquez, que salvó Luis Ortiz, evitando el posible gol de Alexy Vega, haciendo una felina intervención.

Motagua sumó su primer punto del torneo, evitando que el Marathón fuera el nuevo líder del torneo. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (3): Luis Ortiz, Luis Santamaría, Sebastián Cardozo, Marcelo Santos, Riki Zapata, Denis Meléndez, Jonathan Núñez (Giancarlo Sacaza) (46), Rodrigo Gómez, Jorge Serrano (Jefryn Macías) (83), Carlos Mejía (Carlos Argueta) (83) y Maicol Cabrera (Mathias Vázquez) (46).

GOLES: Jonathan Núñez (32), Marcelo Santos (56) y Rodrigo Gómez (60)

AMONESTADOS: Maicol Cabrera, Christopher Meléndez, Jorge Serrano, Marcelo Santos.

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (3): César Samudio, Iván Anderson, Kenny Bodden (Henry Figueroa) (2), Javier Rivera, José Aguilera, Isaac Castillo (Odin Ramos) (65), Damín Ramírez, Brian Farioli, Alexy Vega, Cristian Sacaza (Samuel Elvir) (65) y Jaylor Fernández (Jonathan Bueso) (65).

GOLES: Henry Figueroa (21) y Alexy Vega (26 y 51)

AMONESTADOS: Pablo Lavallén y Brian Farioli

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

