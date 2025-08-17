Juticalpa FC salta el la tabla a costa del CD Choloma

El equipo Juticalpa FC sumó su segundo triunfo del torneo al vencer 3-2 al CD Choloma en juego inédito en la Liga Nacional, celebrado en el estadio Óscar Peralta del San Francisco de La Paz, Olancho.

Era la primera vez que “canecheros” y “maquileros” se enfrentaban en Liga Nacional, y fueron los de casa que ganaron y saltaron al sexto puesto de la clasificación al llegar a 8 puntos, mientras que los visitantes siguen en los últimos lugares con una unidad y sin poder ganar en su regreso a primera.

Fue un primer tiempo de mucha intensidad, goles y fallos arbitrales, los de casa se pusieron a ganar a los 8 minutos con un gol de Josué Villafranca, quien de cabeza aprovechó un gran centro de Selvin Guevara.

Lo visita no se achicó y enmudeció el estadio al remontar las acciones. Axel Alvarado de cabeza puso el 1-1, y el 2-1 fue mediante lanzamiento de penal que ejecutó de forma efectiva Kensie Abbott.

La alegría le duro poco al equipo “maquilero”, porque en la siguiente bajada los de Olancho empataron por la vía penal. Kelvin Matute cobró la falta y puso el 2-2.

Juticalpa pudo irse al descanso ganando tras dos remates de cabeza de Villafranca, el primero lo sacó el meta colombiano Jeison Truque y el segundo se estrelló en el horizontal.

En el complemento la intensidad bajo, producto del cansancio, las altas temperaturas y que ambos equipos retrocedieron filas.

El gol del triunfo para el Juticalpa llegó tras una falta penal que pitó el central José Valladares luego que el balón impactara el mano del defensa Jonathan Cordóva. Kelvin Matute hizo el disparo y puso 3-2 del juego y su segundo de la tarde.

Alineaciones:

Juticalpa FC (3): Denovan Torres, Kelvin Matute, Junior García, Josué Villafranca (Ramiro Rocca 65’), Cristhian Altamirano, Júnior Lacayo (Luis Hurtado 73’), Roger González, Nicolás Gómez, David Mendoza, Axel Gómez (Klifox Bernárdez 45’) (Teófilo Casildo 53’) y Yair Carranza (César Canales 65’).

Goles: J. Villafranca (9’) y K. Matute (38’ y 83’)

Amonestados: A, Gómez (32’)

Expulsados:

Choloma (2): Jeison Truque, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Mario Martínez 85’), Axel Alvarado, Yethson Sánchez, Marco Aceituno (Leider Anaya 60’), Kensie Abbott (Bryan Castillo 75’), Yeison Mosquera, Julio Bernárdez, Yassser Santos y Selvin Guevara (Rossel Arias 75’).

Goles: A. Alvarado (30′) y K. Abbott (34′)

Amonestados:

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Óscar Peralta

