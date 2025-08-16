Real España-Olimpia, un clásico por liderato

Jornada de clásicos y de gran emoción se vivirá este fin de semana en la quinta fecha el Apertura 2025-2026 que se inicia en el estadio de La Paz, don Génesis recibe a Olancho FC, mientras en Choluteca, Lobos esperan a Victoria y en la gran ciudad el clásico entre Real España y Olimpia.

La jornada se completa el domingo, inicialmente el Juticalpa en San Francisco de la Paz espera al CD Choloma y en el Nacional el Motagua y Marathón dirimen una edición más del clásico de las «emes».

REAL ESPAÑA VRS. OLIMPIA



Es un clásico importante para Real España, máxime que viene de fracasar ante el Municipal en la Copa Centroamericana y porque recibe al Olimpia en el estadio Morazán donde se espera un lleno en un juego fundamental por el primer lugar porque si los sampedranos ganan asumen el liderato.

No será nada sencillo, Olimpia viene bien, aunque perdió a dos piezas vitales, el zaguero Julián Martínez y el delantero Albert Elis quienes viajaron a Portugal, aunque ya el entrenador Eduardo Espinel recuperó a Michael Chirinos, por lo que buscará sumar de visita en un clásico apasionante.

DATOS HISTÓRICOS:

El duelo más reciente, 22 mayo 2025, Olimpia ganó 2-1 con goles de Julián Martínez, Edwin Rodríguez, descuento «aurinegro» de Jack Jean-Baptiste,

GÉNESIS VRS OLANCHO FC



Por la forma en que juegan ambos, por la filosofía de sus dos entrenadores, será un parido atractivo y lleno de emociones en el estadio de La Paz, donde los locales buscan segundo triunfo ante un Olancho que ganó muy bien ante Motagua el pasado fin de semana en Danlí.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente, 6 de abril del 2025, partidazo que concluyó 3-3. Por Génesis anotaron Luis Hurtado, Edil Mármol y Marcelo Canales (p), mientras por los olanchanos Marlon Ramírez, Paulinho Meneses, Edgar Benítez.

UPNFM VRS VICTORIA

Es un duelo de dos equipos en tiempos bajaos, Victoria último sin puntos apunta a sumar en Choluteca, para mejorar en todo sentido y retomar el camino del éxito del torneo anterior con el mexicano David Patiño, mientras Lobos cayó en un bache con dos derrotas, demostrando debilidad que hoy ya no debe mostrar ante el último de la tabla.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en Choluteca, 3 de febrero de 2025, empataron 1-1. Por Lobos anotó Kilmar Peña y por los «jaibos», el mexicano, Luis Franco. (GG)

CLAUSURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM VRS VICTORIA

Sábado 16 agosto 2025

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Merlin Soto

GÉNESIS VRS OLANCHO FC

Sábado 16 agosto 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Darwin Cedillo

REAL ESPAÑA VRS OLIMPIA

Sábado 16 agosto 2025

Estadio: Francisco Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

