Real España y Olimpia quedaron a deber

Olimpia complicó su liderato en el torneo Apertura al empatar de visita 0-0 con Real España, en partido efectuado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los “leones” que marchaban a paso triunfal al parecer se quedaron sin “pólvora” al volver a igualar, esta vez lo hicieron ante un aguerrido conjunto aurinegro que mereció mejor suerte al ser el amplio dominador del encuentro.

Era un clásico que pintaba para muchos goles, grandes acciones, pero el duelo quedó a deber, siendo el primer juego del campeonato que finaliza sin goles.

Con la paridad Olimpia es primero con 11 puntos, mientras que Real España subió al segundo lugar al llegar a 10 unidades.

Ambos equipos a pesar de salir con sus piezas estelares dejaron claro que estaban enfocados en sus compromisos a mitad de semana por la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los albos juegan el martes ante el Águila en El Salvador y los aurinegros recibirán el miércoles al Diriangén.

En el primer tiempo las acciones de gol fueron pocas, y el duelo se centró en una batalla en el medio campo, que se vio reflejada con los múltiples amonestados con tarjeta amarilla.

Disparos de larga distancia de los sampedranos que no inquietaron a Edrick Menjívar, mientras que por los capitalinos Jorge Benguché protagonizó la acción más clara, pero su remate salió desviado.

En el complemento la historia no varió, las emociones se contaron con los dedos de las manos. Un tiro de esquina de Elison Rivas que casi es gol olímpico de no ser por la buena intervención de Luis López, fue lo más sobresaliente de Olimpia.

En Real España remates nuevamente de larga distancia de Jhow Benavidez y de Roberto Osorto que no complicaron al meta albo.

Alineaciones:

Real España (0): Luis López; Maylor Núñez, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores (Darlin Mencía 60’); Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto (César romero 89’), Nixon Cruz, Darixon Vuelto (Dixon Ramírez 57’) y Gustavo Moura (Yeison Moreno 89’).

Goles: No hubo

Amonestados: B. Moya (30’), G. Moura (42’), J. Benavidez (77’), R. Osorto (80’)

Expulsados:

Olimpia (0): Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas; Jamil Maldonado (Marcos Montiel 77’), José Mario Pinto (Maynor Arzú 86’), Edwin Rodríguez, Dereck Moncada (Michael Chirinos); Jorge Benguché (Yustin Arboleda 86’) y Jerry Bengtson (Kevin López 65’).

Goles: No hubo

Amonestados: E. Rodríguez (27’), E. Menjívar (42’), J. Maldonado (50’), F. Queiroz (77’)

Expulsados:

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Morazán

