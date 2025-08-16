Partido finalizado: Lobos UPNFM (2)- (0) Victoria

Un gol del Geovany Martínez y otro de Roberto Moreira, bastaron para que Los Lobos de la UPNFM ,volvieran a la senda del triunfo, al derrotar 2-0 ayer a un modesto Victoria, que no mete miedo y agudiza su crisis al cosechar su cuarta derrota consecutiva del campeonato.

LAS ACCIONES

Lobos de la UPNFM, séptimo lugar y Victoria, sin puntos, sin goles y en la última posición, se retaban para un duelo de urgencias en la quinta fecha el Apertura 2025-2026, donde el ceibeño intentaba borrar un inicio para el olvido y mostrar una nueva cara en su complicada visita.

Pero la “manada” ante su necesidad, tuvo el protagonismo desde los primeros minutos, mientras que el visitante aterrizaba en el partido con una vocación más defensiva, aprovechando los contragolpes para hacer daño en la portería de Celeo Valladares.

No obstante, al 26’ se vino una falta penal que rompería la paridad, porque un minuto después, fue Geovany Martínez que la convirtió en gol para poner a ganar 1-0 al cuadro naranja. La calurosa tarde se le venía encima a la “jaiba” que intentó reaccionar, pero con criterio desordenado, al término de los primeros 45 minutos.

En la segunda parte el ceibeño entró mejor y con la idea clara de volcar su juego hacia la meta de Valladares, mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar la contienda aprovechando los espacios que dejaba la bien plantada defensa local.

Pero cuando más cerca parecía la igualada para el Victoria, fueron los Lobos que aumentaron su ventaja a 2-0, con un gol oportuno de Roberto Moreira , sellando con esto un justo triunfo, ante un ceibeño que agudiza su crisis liguera al sumar cuatro derrotas en igual numero de compromisos. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

LOBOS UPNFM (2) – Celeo Valladares, Luis López, Geremy Rodas, Félix García, Justin Ponce (German Mejía 46’), Carlos Róchez (Marcos Morales 61’), Roberto Moreira, Cristian Gutiérrez, José García, Geovany Martínez (Kilmar Peña 74’), Pedro Gotay (Cristofer Ardón 74’)

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Geovany Martínez (27’), Roberto Moreira (70)

Amonestados: Pedro Gotay

Expulsados: No hubo

Árbitro: Merlin Soto

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 5:15 p.m.

VICTORIA (0) – Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Allan Banegas (Walter Martínez 59’), Daniel Delgadillo (Bryan Chávez 74’), Fabricio Silva, Carlos Bernárdez, Rodolfo Espinal, Stedman Pérez, Wisdom Quayé, Dester Mónico (Segundo Granja 46’), Luis Franco (Kolton Kelly 59’)

Técnico: David Patiño

Goles: No hubo

Amonestados: Segundo Granja, Rodolfo Espinal

Expulsados: No hubo

