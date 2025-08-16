Olancho FC sigue su paso triunfal

El Olancho FC sigue demostrado que está para pelear el título al golear de visita 3-0 al Génesis PN, en partido que abrió la jornada cinco del torneo Apertura, y realizado en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz.

Los olanchanos demostraron que no fue casualidad su gane del fin de semana ante Motagua, y con un fútbol vistoso, veloz y efectivo vencieron a los “caninos” en su feudo.

El gane mantienen en los primeros puestos al club “pampero” que llegó a 10 puntos, y estanca al conjunto paceño que sumó su tercera derrota y apenas suma una unidad de 12 posibles.

Los visitantes pegaron tempraneramente con anotación del juvenil Yemerson Cabrera quien a los 4 minutos aprovechó un fallo del central Ronald Balanta para vencer al meta colombiano Antonio Polidoro.

El equipo de casa buscó la paridad, pero no pudo ante el meta Harold Fonseca.

Iniciando el complemento Olancho volvió a pegar y lo hizo por intermedio de Marlon “Machuca” Ramírez quien solo frente al marco no falló al minuto 51′.

El marcador puso ser mayor de no ser por las intervenciones del meta colombiano Antonio Polidoro, quien evitó varios goles.

Génesis tuvo su repunte, pero Fonseca nuevamente estuvo como una muralla y salvó su marco en disparos de William Moncada y Ángel Tejeda.

Cuando mejor jugaban los de casa los “potros” pusieron la lápida al juego, con anotación del panameño Carlos Small quien en contragolpe liquidó a los 86.

En el último minuto del juego Génesis PN hizo más decoroso el marcador al descontar con anotación de Denilson “Camavinga” Núñez.

Alineaciones:

Génesis PN (1): Antonio Polidoro, Ismael Santos, Juanes Ramos, William Moncada, Ronald Balanta, Ángel Tejeda, Edwin Maldonado (Oliver Morazán 75’), Héctor Castellanos (Ever Núñez 71’), Denilson Núñez, Cristopher Fonseca (Edil Mármol 81’) y Carlos Arzú (Jeffry Miranda 60’).

Goles: D. Núñez (90’)

Amonestados: J. Ramos (42’), L. Santos (48’), J. Núñez (80’)

Expulsados:

Olancho FC (3): Harold Fonseca, Oscar Almendarez (Omar Elvir 60’), Juan Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Roger Sanders, Yeison Mejía (Edgar Benítez 81’), Rodrigo de Olivera (Carlos Small 75’), Juan Delgado (Henry Gómez 45’) y Yemerson Cabrera (Marlon Ramírez 45’).

Goles: Y. Cabrera (4’), M. Ramírez (51’) y C. Small (86’)

Amonestados: J. Lasso (36’)

Expulsados:

Árbitro: Darwin Cedillo

Estadio: Roberto Suazo Córdova

Noticias Patrocinadas